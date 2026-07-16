Scaloni se emociona, llora y concluye: "Somos únicos, y no es arrogancia"

La emoción y el llanto invadió este miércoles al seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, quien ante una nueva y vigorosa remontada en el Mundial, esta ante Inglaterra para volver por segundo Mundial seguido a un final, concluyó: "Somos únicos, y no es arrogancia".

Al pie del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el entrenador que condujo a Argentina a la conquista del Mundial jugado hace cuatro años en Catar y dentro de cuatro días a que juegue contra España por el nuevo título, se declaró "sin palabras" ante la nueva exhibición.

"Este grupo no deja de sorprenderme", manifestó con voz entrecortada al aludir a la remontada que en los últimas siete minutos lograron con sus goles Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

"Lo que demuestran estos jugadores es increíble. Después de esto es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran en la cancha", expresó.

Hizo un homenaje a la tradición y el valor de la Albiceleste. "La camiseta lo amerita: Dar todo hasta el final, no guardarse nada. Han demostrado una vez más que lo sienten como nadie".

También elogió el apoyo de los hinchas argentinos. "Esta gente nos llevó a ganar el partido. Estamos agradecidos a la gente que nos acompañó".

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