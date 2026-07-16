España vs. Argentina: el partido más esperado se vive por Red Uno

España y Argentina definirán este domingo 19 de julio al nuevo campeón del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). El encuentro comenzará a las 15:00 (hora de Bolivia) y podrá seguirse EN VIVO por la señal de Red Uno, canal autorizado para la transmisión de la Copa del Mundo.

La previa especial arrancará desde las 13:00, con toda la información, el análisis y la cobertura desde la antesala del partido más importante del torneo.

Argentina selló su clasificación tras vencer a Inglaterra en semifinales, mientras que España obtuvo su boleto luego de imponerse a Francia. Ambas selecciones buscarán levantar el trofeo en el cierre de la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, Canadá y México.

Antes de la final, Francia e Inglaterra disputarán el partido por el tercer puesto este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, en el último duelo previo a la definición del campeonato.

La gran final del Mundial 2026 se vivirá por Red Uno, con una cobertura especial desde las 13:00 y la transmisión del partido desde las 15:00, para que los aficionados no se pierdan ningún detalle del encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.

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