¡Atención! Conozca el once titular de Argentina para enfrentar a Inglaterra

Giuliano Simeone por Rodrigo De Paul es la gran novedad en el once de Lionel Scaloni para el partido de semifinales del Mundial que Argentina disputa en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta contra Inglaterra.



El cambio se produce en la línea defensiva de la mitad de la cancha.



Argentina juega con: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nahuel Molina; Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Julián Álvarez y Leo Messi.



Inglaterra sale con: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guehi, Died Spence; Declan Rice, Elliott Anderson; Jude Bellingham, Morgan Rogers, Anthony Gordon; y Harry Kane. EFE

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