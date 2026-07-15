¿Cuándo llegaría el gol de Argentina ante Inglaterra? Un astrólogo revela los minutos clave

A pocas horas de la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, las predicciones sobre el partido también llegaron desde la astrología. Juan Cruz Sirius, astrólogo que difunde análisis deportivos en sus redes sociales, presentó su interpretación del encuentro y aseguró que existen momentos específicos en los que podrían producirse las acciones más importantes del compromiso.

De acuerdo con su lectura astrológica, el duelo será muy equilibrado, aunque considera que Argentina tendría una ligera ventaja. Según explicó, ambas selecciones están influenciadas por Júpiter, planeta que asocia con el éxito, mientras que Saturno representa los desafíos. En el caso de Inglaterra, afirmó que esta última influencia tendría un mayor peso.

El especialista también destacó la posición de la Luna en Leo durante el encuentro. Basándose en registros de anteriores Copas del Mundo, señaló que Argentina disputó diez partidos mundialistas bajo esa configuración astral, con un balance de siete triunfos, dos empates y una derrota, un dato que, a su juicio, favorece a la Albiceleste.

Para Sirius, el partido podría ser muy disputado e incluso extenderse al tiempo suplementario o definirse en la tanda de penales.

Además, compartió los horarios en los que, según su análisis, existirían mayores probabilidades de que ocurran goles o jugadas decisivas. Adaptados a la hora de Bolivia, estos serían los momentos a seguir:

15:06

15:12

15:23

15:32

15:38

15:48

16:11

16:18

16:25

16:36

16:43

16:53

En caso de que el encuentro llegue al tiempo suplementario, añadió un horario adicional:

17:04

El partido entre Argentina e Inglaterra se disputará este miércoles desde las 15:00 (hora de Bolivia) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El ganador avanzará a la gran final del Mundial 2026, donde ya espera España.

Nota: Las predicciones corresponden exclusivamente a la interpretación astrológica realizada por Juan Cruz Sirius y no tienen sustento científico ni representan un pronóstico deportivo verificable.

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