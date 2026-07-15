La cuenta oficial de la selección de Inglaterra compartió un material audiovisual en la antesala del choque frente a Argentina por las semifinales del Mundial 2026. La publicación, acompañada por el mensaje "Un paso para la final", busca transmitir confianza y reforzar el espíritu del equipo antes del encuentro decisivo.

El video recorre distintos escenarios de Atlanta, sede del compromiso, mientras Harry Kane toma protagonismo con un mensaje enfocado en el significado de defender la camiseta inglesa y el camino recorrido para llegar a una instancia de esta magnitud.

“Siempre soñás con jugar para Inglaterra. De chico jugás con tus amigos y, de repente, un día estás jugando para Inglaterra. Nunca pensé que iba a lograrlo. Ese chico de alguna manera llegó hasta acá. Te hace darte cuenta de que estás viviendo tu sueño”, expresó Kane.

Durante su intervención, el capitán recordó que vestir los colores de Inglaterra fue una meta que lo acompañó desde la infancia y aseguró que formar parte de la selección nacional representa la realización de un sueño que nunca imaginó alcanzar.

Kane también destacó que, en torneos como la Copa del Mundo, la exigencia aumenta con cada partido. Sin embargo, consideró que la fortaleza del plantel radica en la unión entre sus integrantes, un aspecto que, según explicó, debe mantenerse por encima de cualquier resultado.

“Cuando Inglaterra participa en un torneo importante, la presión aumenta cada vez más. Se trata de construir una hermandad. Lo más importante para nosotros es estar juntos. Vamos a mantenernos unidos sin importar lo que pase”.

El atacante añadió que el respaldo de los aficionados tiene un valor especial para el grupo y señaló que la selección representa un motivo de encuentro para millones de personas en todo el país.

Con ese mensaje de motivación, Inglaterra busca llegar fortalecida al compromiso frente a Argentina, un partido que definirá al rival de España en la gran final del Mundial 2026.

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