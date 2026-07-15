Desde las 14:00: vive la previa del partidazo Inglaterra vs. Argentina por Red Uno

Para esta jornada, la Red Uno adelantará el inicio de su cobertura. Si en anteriores encuentros la transmisión comenzaba a las 14:40, hoy arrancará desde las 14:00 con una completa previa que incluirá análisis, las posibles formaciones, la actualidad de ambas selecciones y toda la información previa al compromiso.

Los aficionados también podrán disfrutar del partido por la señal televisiva de la Red Uno, además de sus plataformas digitales: reduno.com.bo, TikTok y YouTube.

Argentina llega a esta semifinal tras vencer por 3-1 a Suiza en los cuartos de final, mientras que Inglaterra consiguió su clasificación luego de derrotar por 2-1 a Noruega. El ganador del encuentro obtendrá el segundo boleto a la gran final del Mundial 2026, donde ya espera España, que derrotó por 2-0 a Francia en la primera semifinal.

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