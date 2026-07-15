¿A qué hora juegan Inglaterra vs Argentina? Horario y dónde ver la semifinal del Mundial 2026

¿A qué hora juegan Inglaterra vs Argentina?

La segunda semifinal del Mundial 2026 enfrentará a Argentina e Inglaterra este miércoles 15 de julio, desde las 15:00 (hora de Bolivia), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.

El ganador del compromiso obtendrá el segundo boleto para la final del torneo, que se disputará en el MetLife Stadium, donde buscará levantar el trofeo más importante del fútbol.

¿Dónde ver Inglaterra vs Argentina EN VIVO?

Los aficionados bolivianos podrán seguir EN VIVO todas las incidencias del encuentro a través de Red Uno, que llevará la transmisión de esta esperada semifinal del Mundial 2026.

Un clásico con historia mundialista

Será la sexta vez que Argentina e Inglaterra se enfrenten en una Copa del Mundo, en una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol internacional. Este duelo revive capítulos inolvidables como la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" de Diego Maradona en México 1986, además de otros enfrentamientos históricos entre ambas selecciones.

En esta ocasión, el premio es un lugar en la final del Mundial.

Así llega Argentina

La selección dirigida por Lionel Scaloni afronta el partido como vigente campeona del mundo, luego del título conseguido en Catar 2022.

La Albiceleste lideró su grupo por delante de Argelia, Austria y Jordania, y luego eliminó a Cabo Verde, Egipto y Suiza. Ante los suizos necesitó una prórroga para sellar el triunfo por 3-1, con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

El capitán Lionel Messi atraviesa un gran momento y suma ocho goles en el torneo, consolidándose como una de las grandes figuras del campeonato.

Inglaterra busca volver a una final

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel llega tras dejar en el camino a República Democrática del Congo, México y Noruega, esta última también después de un tiempo suplementario.

Aunque no ha mostrado un fútbol brillante, Inglaterra ha encontrado soluciones gracias al talento de Harry Kane y Jude Bellingham, ambos con seis goles en el Mundial.

Posibles alineaciones

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

El esperado clásico entre argentinos e ingleses definirá al rival que disputará la gran final del Mundial 2026 y promete convertirse en uno de los partidos más atractivos del torneo.

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