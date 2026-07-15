Este miércoles inicia la devolución de depósitos en dólares: así será el cronograma

El Banco Central de Bolivia (BCB) recordó que este miércoles 15 de julio comienza la devolución de depósitos en dólares en el sistema financiero, dando inicio a un cronograma gradual que se extenderá hasta julio de 2027.

En esta etapa, podrán acceder a sus recursos los ahorristas que mantienen depósitos entre $us 1.001 y $us 3.000. Posteriormente, el proceso continuará de forma escalonada, ampliando los montos de devolución hasta cubrir la totalidad de los depósitos.

Cronograma oficial de devoluciones

De acuerdo con el cronograma difundido por el BCB, las devoluciones se realizarán en las siguientes fechas:

15 de julio de 2026: entre $us 1.001 y $us 3.000 .

entre . 14 de agosto de 2026: entre $us 3.001 y $us 5.000 .

entre . 13 de septiembre de 2026: entre $us 5.001 y $us 8.000 .

entre . 15 de octubre de 2026: entre $us 8.001 y $us 10.000 .

entre . 16 de noviembre de 2026: entre $us 10.001 y $us 15.000 .

entre . 14 de diciembre de 2026: entre $us 15.001 y $us 20.000 .

entre . 15 de enero de 2027: entre $us 20.001 y $us 30.000 .

entre . 15 de febrero de 2027: entre $us 30.001 y $us 50.000 .

entre . 15 de marzo de 2027: continúa la devolución para depósitos entre $us 30.001 y $us 50.000 .

continúa la devolución para depósitos entre . 15 de abril de 2027: devolución del resto de los depósitos.

devolución del resto de los depósitos. 17 de mayo de 2027: devolución del resto.

devolución del resto. 15 de junio de 2027: devolución del resto.

devolución del resto. 15 de julio de 2027: conclusión del proceso con la devolución del resto de los depósitos.

Cronograma de devolución de dólares: Foto: BCB

Gobierno prevé devolver más de $us 930 millones

El ministro de Economía , José Gabriel Espinoza, confirmó que el sistema financiero inicia una nueva fase de restitución de depósitos en moneda extranjera y anunció que el Gobierno proyecta devolver más de $us 930 millones durante el periodo de un año, como parte del plan de normalización de las cuentas en dólares.

Explicó que las devoluciones se realizarán de manera progresiva, siguiendo el cronograma establecido, hasta completar el proceso en julio de 2027.

Recomendación para los ahorristas

El Ministerio de Economía recomendó a las personas que mantienen cuentas en dólares verificar el monto de su saldo y revisar el cronograma oficial para conocer desde qué fecha les corresponde solicitar la devolución de sus recursos. De esta manera, los ahorristas podrán identificar el periodo en el que podrán acceder a sus depósitos conforme al plan establecido por las autoridades.

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