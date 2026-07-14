¿Aún no apareces habilitado para cobrar el bono PEPE? Conozca cómo consultar su caso ante la Gestora

Autoridades recomiendan utilizar los canales digitales de verificación para evitar filas innecesarias en las oficinas de atención presencial.
14/07/2026 18:50
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Con el propósito de facilitar la realización de trámites y resolver de manera directa cualquier duda respecto al Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la Gestora Pública recordaron a la población los canales oficiales de atención vigentes. Los usuarios que requieran asistencia personalizada, verificar su habilitación o regularizar la actualización de sus datos disponen de cuatro vías de comunicación seguras para evitar contratiempos en su proceso.
Para una gestión ágil y ordenada, las autoridades detallaron los siguientes puntos de contacto autorizados:
Avance del "Contador de Pagos" alcanza el 94.4% a nivel nacional
De manera paralela a la asistencia al usuario, el proceso de desembolsos económicos muestra un ritmo constante en todo el territorio. De acuerdo con el reporte estadístico oficial del "Contador de Pagos" del Programa PEPE, con corte técnico consolidado al 13 de julio de 2026, el beneficio social registra un avance del 94.4% en su ejecución presupuestaria. Esta métrica equivale a 2.190.645 beneficiarios alcanzados que ya retiraron sus fondos, sobre un universo total de 2.320.057 personas habilitadas para el cobro en el sistema financiero.
La distribución técnica de la cobertura por cada sector social prioritario detalla las siguientes cifras oficiales de cumplimiento acumulado:
Plazos de cobro y seguridad de los aportes jubilatorios
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ratificó que el plazo final e impostergable para que la ciudadanía rezagada acuda a cobrar este incentivo económico vence el próximo 31 de julio de 2026. La ampliación del cronograma inicial mediante decreto supremo busca que todas las familias afectadas por observaciones documentales o por las dificultades de traslado debido a los bloqueos de carreteras en el país logren recibir su dinero.
Las autoridades recordaron que los recursos empleados para sostener este programa provienen del Tesoro General de la Nación (TGN) y de créditos externos. Por tanto, la normativa legal certifica que este beneficio temporal NO compromete los aportes de los jubilados ni afecta los fondos administrados para el régimen de pensiones de largo plazo, garantizando la total estabilidad de los ahorros de la clase pasiva.
Parámetros para el cobro seguro en la banca privada
Para hacer efectivo el retiro del beneficio económico acumulado de hasta Bs. 450 de forma segura y sencilla, la Gestora recordó que los ciudadanos pueden aproximarse a la entidad financiera de su preferencia con su Carnet de Identidad original y su certificado de Sufragio. El proceso operativo en ventanilla se aplica bajo los siguientes lineamientos flexibles:
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