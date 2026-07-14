¿Aún no apareces habilitado para cobrar el bono PEPE? Conozca cómo consultar su caso ante la Gestora

Con el propósito de facilitar la realización de trámites y resolver de manera directa cualquier duda respecto al Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la Gestora Pública recordaron a la población los canales oficiales de atención vigentes. Los usuarios que requieran asistencia personalizada, verificar su habilitación o regularizar la actualización de sus datos disponen de cuatro vías de comunicación seguras para evitar contratiempos en su proceso.

Para una gestión ágil y ordenada, las autoridades detallaron los siguientes puntos de contacto autorizados:

Oficinas de la Gestora: Los beneficiarios pueden aproximarse de forma presencial a cualquiera de las plataformas de atención al cliente distribuidas a nivel nacional.

Los beneficiarios pueden aproximarse de forma presencial a cualquiera de las plataformas de atención al cliente distribuidas a nivel nacional. Página Web: Se encuentra plenamente habilitado el portal institucional www.gestora.bo para efectuar trámites y consultas en línea de manera directa.

Se encuentra plenamente habilitado el portal institucional para efectuar trámites y consultas en línea de manera directa. WhatsApp: Para consultas rápidas y asistencia digital instantánea, está habilitado el número 67195524 .

Para consultas rápidas y asistencia digital instantánea, está habilitado el número . Línea Gratuita: Se brinda soporte técnico personalizado sin costo a través de la línea telefónica 800 10 1070.

Foto: Facebook Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.

Avance del "Contador de Pagos" alcanza el 94.4% a nivel nacional

De manera paralela a la asistencia al usuario, el proceso de desembolsos económicos muestra un ritmo constante en todo el territorio. De acuerdo con el reporte estadístico oficial del "Contador de Pagos" del Programa PEPE, con corte técnico consolidado al 13 de julio de 2026, el beneficio social registra un avance del 94.4% en su ejecución presupuestaria. Esta métrica equivale a 2.190.645 beneficiarios alcanzados que ya retiraron sus fondos, sobre un universo total de 2.320.057 personas habilitadas para el cobro en el sistema financiero.

La distribución técnica de la cobertura por cada sector social prioritario detalla las siguientes cifras oficiales de cumplimiento acumulado:

Bono Juancito Pinto: Registra un total de 1.055.288 beneficiarios atendidos, de un universo de 1.124.462 habilitados para el pago.

Registra un total de 1.055.288 beneficiarios atendidos, de un universo de 1.124.462 habilitados para el pago. Renta Dignidad: Suma 989.107 adultos mayores que ya cobraron de forma exitosa, de un padrón sectorial de 1.006.504 registrados.

Suma 989.107 adultos mayores que ya cobraron de forma exitosa, de un padrón sectorial de 1.006.504 registrados. Bono Juana Azurduy: Alcanza a 112.886 madres y niños de la primera infancia con pagos efectivos, de una meta de 139.883 personas.

Alcanza a 112.886 madres y niños de la primera infancia con pagos efectivos, de una meta de 139.883 personas. Bono Discapacidad: Reporta 29.685 transacciones validadas en ventanilla bancaria a favor de personas con discapacidad, de un total de 45.418 registradas.

Reporta 29.685 transacciones validadas en ventanilla bancaria a favor de personas con discapacidad, de un total de 45.418 registradas. Bono Indigencia: Consolida el beneficio para 3.679 afiliados no videntes que ya retiraron los fondos del Estado, de un total de 3.790 personas habilitadas.

Foto: Facebook Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.

Plazos de cobro y seguridad de los aportes jubilatorios

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ratificó que el plazo final e impostergable para que la ciudadanía rezagada acuda a cobrar este incentivo económico vence el próximo 31 de julio de 2026. La ampliación del cronograma inicial mediante decreto supremo busca que todas las familias afectadas por observaciones documentales o por las dificultades de traslado debido a los bloqueos de carreteras en el país logren recibir su dinero.

Las autoridades recordaron que los recursos empleados para sostener este programa provienen del Tesoro General de la Nación (TGN) y de créditos externos. Por tanto, la normativa legal certifica que este beneficio temporal NO compromete los aportes de los jubilados ni afecta los fondos administrados para el régimen de pensiones de largo plazo, garantizando la total estabilidad de los ahorros de la clase pasiva.

Parámetros para el cobro seguro en la banca privada

Para hacer efectivo el retiro del beneficio económico acumulado de hasta Bs. 450 de forma segura y sencilla, la Gestora recordó que los ciudadanos pueden aproximarse a la entidad financiera de su preferencia con su Carnet de Identidad original y su certificado de Sufragio. El proceso operativo en ventanilla se aplica bajo los siguientes lineamientos flexibles:

Sin restricciones de terminación: Los usuarios pueden asistir cualquier día hábil del mes, sin importar el último dígito de su cédula ni su fecha de nacimiento.

Los usuarios pueden asistir cualquier día hábil del mes, sin importar el último dígito de su cédula ni su fecha de nacimiento. Formatos vigentes: Únicamente se exige la presentación física del documento de identidad original y vigente del titular registrado.

Únicamente se exige la presentación física del documento de identidad original y vigente del titular registrado. Trámite gratuito y directo: El cobro no requiere la entrega de fotocopias de documentos, llenado de formularios adicionales ni la validación por parte de tramitadores externos.

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