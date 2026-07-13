Ventas y alquileres: Esto dicen las inmobiliarias sobre la influencia del tipo de cambio flexible

La implementación del tipo de cambio flexible ha comenzado a transformar la estructura del mercado inmobiliario boliviano, de acuerdo a lo que indican expertos en el rubro, está impulsando un progresivo ‘sinceramiento’ en los valores de las propiedades. De acuerdo con Ives de Chazal, presidente de Century 21 Bolivia, "el cambio más importante es que el mercado empieza a ganar transparencia" tras un largo periodo de brechas entre la cotización oficial y la real.

El ejecutivo señala que, con una tasa alineada a la realidad, tanto compradores como vendedores obtienen una referencia más clara para negociar y agilizar los acuerdos.

De Chazal agrega que en las zonas premium la tasación se hace en bolivianos referenciados al dólar paralelo, mientras destaca una parálisis en casas de entre 100,000 y 160,000 dólares por restricciones de créditos bancarios.

Ante la volatilidad del entorno económico, de Chazal recomienda firmemente a los propietarios establecer contratos claros sobre las monedas de pago y fijar precios realistas basados en el comportamiento real del mercado. Según su criterio, los periodos de transición suelen generar dudas, pero la vivienda sigue siendo un activo refugio y una gran oportunidad para quienes tienen liquidez y visión a largo plazo.

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Flexibilidad y adaptación ante el nuevo escenario

Por su parte, Oliver Viera, presidente de Remax Bolivia, sostiene que "la dinámica del mercado ha cambiado considerablemente" y que las operaciones toman hoy más tiempo debido al exhaustivo análisis financiero que realizan las partes.

El directivo detalla que se ha registrado un incremento importante de operaciones en bolivianos porque gran parte de la economía cotidiana funciona en dicha moneda nacional. No obstante, en cuanto a alquileres, aclara que en segmentos corporativos o comerciales aún subsisten contratos pactados en dólares referenciales, demostrando que la flexibilidad financiera se volvió vital para el éxito comercial.

Viera aconseja a los vendedores adaptarse urgentemente a las condiciones del mercado actual y dejar de lado las expectativas de precios basadas en valores de hace dos o tres años.

El especialista enfatiza que para vender exitosamente hoy se requiere establecer valores realistas, comprender la capacidad real de pago del comprador y contar con asesoramiento altamente profesional.

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La urgencia de un análisis técnico en las operaciones

Desde la perspectiva operativa del sector, los asesores que tratan directamente con los clientes perciben cambios drásticos en la conducta del consumidor y en las exigencias de los contratos. Fernando Lamas, agente inmobiliario de Century 21, afirma que "uno de los principales cambios ha sido una mayor cautela en la toma de decisiones" por parte de los propietarios.

Lamas argumenta que el mercado se ha vuelto más lento y selectivo que en los años de alta fluidez bancaria, empujando a los compradores a exigir estructuras financieras más creativas. El agente explica que el 80% de los alquileres residenciales se firman en bolivianos con validez de un año, puesto que los propietarios buscan proteger el valor de su canon de arrendamiento.

Como recomendación final, el asesor insta a los propietarios a entender que la economía atraviesa dificultades y que los sueldos congelados impiden convalidar aumentos desmedidos, en cuanto a los alquileres.

Respecto a ventas, Lamas concluye que el comprador debe apoyarse firmemente en un buen agente de confianza para evitar la especulación y resguardar su patrimonio de manera estratégica.

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