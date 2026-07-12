Rodrigo Paz anuncia envío de reformas estructurales a la Asamblea

Rodrigo Paz anunció que el Gobierno comenzó a remitir a la Asamblea Legislativa Plurinacional un paquete de normas estructurales que, según explicó, fue trabajado previamente con diferentes fuerzas parlamentarias.

La autoridad afirmó que estas iniciativas buscan traducirse en obras, industria, empleo y desarrollo, en medio de un escenario económico que exige nuevas medidas para fortalecer la producción nacional.

“Desde ayer nos hemos reunido con todos los diferentes grupos parlamentarios porque vamos a empezar a enviar las normas. Esas normas se van a reflejar en obras, se van a reflejar en industria, se va a reflejar en empleo, en desarrollo”, sostuvo Paz.

Diversificar la economía

El mandatario señaló que una de las prioridades será diversificar la economía boliviana y reducir la dependencia del gas natural, sin dejar de lado el objetivo de que Bolivia vuelva a fortalecer su perfil gasífero.

En ese marco, Paz remarcó la necesidad de apostar por nuevas fuentes de energía, especialmente las renovables, y destacó el potencial solar del país.

“Ya no dependiendo tanto del gas, que vamos a ser un país que vuelva a ser gasífero, pero ya de nuestras propias energías. Y, sobre todo, una energía que nos ha dado Diosito: el sol, porque ahora hay que ir a las energías renovables”, afirmó.

Paquete de normas en distintas áreas

El paquete legislativo anunciado incluiría normas estructurales vinculadas a diferentes áreas estratégicas, entre ellas hidrocarburos, minería, seguridad jurídica y otros sectores considerados clave para la reactivación económica.

Aunque Paz no precisó si las propuestas serán enviadas de manera conjunta o una por una, aseguró que el Gobierno mantendrá reuniones periódicas con legisladores para explicar el contenido de las leyes y buscar respaldo político.

Coordinación con bancadas

Paz destacó que el trabajo con las diferentes fuerzas parlamentarias será importante para viabilizar las reformas en la Asamblea Legislativa.

El mandatario agradeció a los legisladores de distintas agrupaciones políticas y afirmó que el proceso de socialización continuará para explicar el alcance de las normas que serán remitidas.

“Lo haremos periódicamente para ir explicando las leyes, las normas”, señaló.

Un proceso complejo

El presidente reconoció que la implementación de las reformas será difícil, pero sostuvo que el país comienza a mostrar señales de recuperación.

Indicó que varias regiones fueron afectadas por la situación económica y aseguró que el Gobierno buscará avanzar con medidas que permitan impulsar el desarrollo nacional.

“Todo el país de una u otra manera ha sido afectado y ahora estamos saliendo con mucha fuerza”, expresó.

Mira la programación en Red Uno Play