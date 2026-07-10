Diputada Claros rechaza proyecto para legalizar autos chutos y advierte que incentivará ilegalidad

La diputada de Alianza Libre, Lissa Claros, rechazó el proyecto de ley que plantea la regularización de vehículos indocumentados y afirmó que la propuesta no representa la postura oficial de su organización política.

¿Vehículos indocumentados legalizados?

La legisladora cuestionó uno de los objetivos del proyecto, que busca promover la equidad entre transportistas formales e informales, al considerar que no es posible igualar a quienes cumplieron con todos los requisitos legales con quienes ingresaron vehículos de manera irregular al país.

"¿Cómo es posible plantear aceptar o igualar a lo ilegal con lo legal? Esto generaría un precedente muy nefasto para el Estado boliviano", sostuvo.

Claros advirtió que la aprobación de la norma podría incentivar el ingreso de más vehículos indocumentados y afectar la seguridad jurídica, además de incrementar la demanda de combustible subvencionado en un contexto de dificultades de abastecimiento.

"Si hoy legalizamos esto, mañana se buscará legalizar otras actividades ilícitas. No podemos premiar a quienes incumplieron la ley", afirmó.

Polémica en Alianza Libre por normativa propuesta

La diputada también descartó que exista una división dentro de Alianza Libre sobre este tema y señaló que la propuesta responde únicamente a la posición de los diputados Armin Lluta y Reinaldo Seas.

Asimismo, indicó que el proyecto difícilmente prosperará en la Asamblea Legislativa debido al rechazo que, según dijo, existe entre varios legisladores y en la comisión encargada de su análisis.

"Dudo mucho que este proyecto pueda avanzar. Hay una responsabilidad con el país y con la legislación boliviana", expresó.

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