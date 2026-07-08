Bolivia plantea en Cusco reforzar la cooperación hemisférica contra el crimen organizado

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, participó en la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, que se desarrolla en la ciudad de Cusco, Perú, donde presentó la posición de Bolivia sobre los desafíos que representa el crimen organizado transnacional y la necesidad de fortalecer la cooperación entre los países del continente.

A través de sus redes sociales, afirmó que Bolivia llevó al encuentro dos propuestas centrales: reforzar la cooperación hemisférica frente al crimen organizado y promover una visión de la defensa centrada en la protección de las personas, las instituciones y la democracia.

Justiniano señaló que las organizaciones criminales ya no solo se dedican al narcotráfico, sino que también buscan capturar instituciones, controlar territorios, corromper autoridades, lavar activos, financiar hechos de violencia y debilitar la confianza de la población en la democracia.

Ante este panorama, sostuvo que ningún país puede enfrentar estas amenazas de manera aislada y que es necesaria una cooperación "seria, soberana, técnica y orientada a resultados verificables".

Asimismo, remarcó que la cooperación internacional no implica renunciar a la soberanía nacional, sino fortalecer la capacidad de cada Estado para ejercerla de manera más efectiva.

Una defensa enfocada en proteger a las personas

Durante su intervención, el ministro destacó que la defensa en el siglo XXI no debe medirse únicamente por los conflictos que enfrenta, sino por aquello que protege.

En ese sentido, dijo que las políticas de defensa deben estar orientadas a resguardar la vida de las personas, la libertad de los pueblos, el fortalecimiento de las instituciones y la estabilidad democrática.

Finalmente, reiteró el compromiso de Bolivia de trabajar por una región más segura, integrada y preparada para responder a los desafíos comunes que plantea el crimen organizado transnacional.

Designan ministro interino durante el viaje oficial

En el marco de este viaje oficial, el Gobierno emitió el Decreto Presidencial N.º 5649, mediante el cual el presidente Rodrigo Paz Pereira designó de manera interina al ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Hugo Aramayo Carrasco, como ministro de Defensa.

La designación estará vigente mientras Ernesto Justiniano permanezca en Cusco, entre el 7 y el 10 de julio, participando de la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas.

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