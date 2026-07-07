Castro sobre tratamiento del PGE: "Está en manos de la comisión"

La Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) con algunas modificaciones y ahora corresponde a la Cámara de Senadores continuar con su tratamiento, informó el presidente de Diputados, Roberto Castro.

PGE con modificaciones

La autoridad destacó que la aprobación del proyecto representa un paso importante para fortalecer la institucionalidad y garantizar el funcionamiento del Estado.

"Eso es bueno porque hace un quinquenio por lo menos que no se presenta un Presupuesto General del Estado y no se aprueba como corresponde. Entonces es un ejercicio importante de recuperar no solamente la democracia, sino la institucionalidad, además de ser responsables ante la población al momento de aprobar un Presupuesto General del Estado", afirmó.

Castro explicó que, debido al receso legislativo de dos semanas, será la comisión que permanece en funciones la que determine si el tratamiento del proyecto continúa con carácter de urgencia.

Comisiones de receso

Añadió que tanto Diputados como Senadores cuentan con comisiones de receso para atender asuntos urgentes y precisó que el análisis del Presupuesto ahora corresponde a la Cámara Alta.

"Corresponde al Senado sustanciar. Se podría tratar, pero si es que la comisión así lo decide. Está en manos de la comisión y ellos tendrían que pronunciarse al respecto", sostuvo.

El proyecto del Presupuesto General del Estado continuará su trámite legislativo una vez que la comisión correspondiente determine la continuidad de su tratamiento durante el receso parlamentario.

Mira la programación en Red Uno Play