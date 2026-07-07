Exministro Ríos alerta que caída del gas puede llevar al país a importar energía y sufrir cortes eléctricos

El analista y exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, advirtió que la crisis energética de Bolivia no se limita a la falta de gasolina y diésel, sino que también alcanza al gas licuado de petróleo (GLP) y podría comprometer el suministro de gas natural en los próximos años.

Señaló que el país ya enfrenta un déficit de GLP y que, ante la caída de la producción nacional, Bolivia tendrá que comenzar a importar este combustible utilizado diariamente por miles de hogares.

“Este año ya tenemos un pequeño déficit de GLP. Vamos a comenzar a importar este producto”, afirmó el exministro, quien explicó que YPFB deberá organizar la logística y conseguir los recursos económicos necesarios para cubrir la demanda.

El analista advirtió que el precio real del GLP importado sería considerablemente mayor al valor subsidiado que actualmente paga la población.

Explicó que una garrafa que hoy tiene un precio oficial de 22,50 bolivianos podría llegar a costar entre 100 a 110 bolivianos si se consideran los costos de importación.

Bolivia podría importar gas natural desde 2029

Ríos alertó además sobre el futuro del gas natural, un recurso fundamental para la generación eléctrica del país.

Según su análisis, si no se aplican medidas estructurales, Bolivia podría comenzar a importar gas natural en 2029 debido a la disminución de sus reservas.

“Muchos creen que al comprar vehículos eléctricos evitarán la crisis, pero a este ritmo en 2029 vamos a comenzar a importar gas natural”, afirmó.

Explicó que aproximadamente el 70% de la electricidad del país depende del gas natural utilizado en las termoeléctricas, por lo que una menor disponibilidad de este recurso podría afectar el suministro energético.

“Podríamos llegar a sufrir racionamientos eléctricos como ocurre en otros países”, alertó.

Consultado sobre la posibilidad de apagones, Ríos afirmó que estos podrían afectar tanto al sector productivo como a los hogares.

“Primero sufrirá la industria, luego los vehículos a gas y posteriormente podríamos tener cortes de electricidad por zonas”, explicó.

Advierte una crisis energética estructural

El exministro sostuvo que Bolivia enfrenta un problema estructural debido a la caída de la producción hidrocarburífera, la falta de inversión y la dependencia de una empresa estatal que, según afirmó, ya no tiene la capacidad suficiente para garantizar por sí sola el abastecimiento nacional.

“Un país sin energía no tiene economía”, señaló, al advertir que Bolivia pasó de exportar gas a depender progresivamente de las importaciones.

El analista planteó como medidas urgentes aprobar una nueva ley de hidrocarburos, incentivar la inversión privada y reformar las empresas estratégicas del sector energético.

“Si no hacemos estas tareas, el desabastecimiento en Bolivia se va a hacer profundamente crónico”, señaló.

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