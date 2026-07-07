¡Atención! El BCB fija el tipo de cambio oficial para este martes 7 de julio

El Banco Central de Bolivia (BCB) publicó la noche de este lunes la cotización oficial del dólar estadounidense que regirá para este martes 7 de julio, fijando el valor de la divisa en Bs 9,89.

Este ajuste representa un incremento de seis centavos respecto a la jornada de hoy, lunes, cuando el ente emisor situó la cotización en Bs 9,83. El país transita actualmente por la segunda semana de vigencia del nuevo régimen cambiario flexible.

Comportamiento en el mercado paralelo

Por otro lado, el mercado informal mantiene una distancia mínima con el tipo de cambio oficial. De acuerdo con los datos en tiempo real del portal especializado dolarboliviahoy.com, la moneda norteamericana cerró este lunes con los siguientes valores:

Precio de compra: Bs 10,01

Precio de venta: Bs 10,00

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