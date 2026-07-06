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Bolivia registra una variación de 2,15% en el Índice de Precios al Consumidor en junio de 2026

Con este resultado, el país cierra el primer semestre del año con una inflación acumulada de 4,82%, mientras que la variación a doce meses se situó en 9,23%.

Red Uno de Bolivia

06/07/2026 16:43

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Bolivia registra una variación de 2,15% en el Índice de Precios al Consumidor en junio de 2026. Foto: APG.
Bolivia

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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Bolivia correspondiente al mes de junio de 2026 registró una variación mensual positiva de 2,15% en comparación con mayo del mismo año, según los últimos datos oficiales de comportamiento de precios publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Análisis por bienes y servicios

El comportamiento del IPC durante el sexto mes del año estuvo influenciado por variaciones encontradas en diversos productos de la canasta familiar:

  • Principales incidencias positivas: Los bienes y servicios que presentaron un mayor incremento en sus precios fueron el plátano (guineo/banano), el almuerzo, la carne de res sin hueso, la carne de pollo, el tomate y el plato extra o especial.

  • Principales incidencias negativas: En contraste, los productos que mostraron una disminución en sus costos fueron los pañales desechables para bebé, el detergente para ropa, el material de escritorio o escolar, los quesos, el champú en frasco y la lechuga.

Por divisiones, el incremento mensual se explicó principalmente por el alza en los sectores de Alimentos y bebidas no alcohólicas; Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar; Transporte; Comunicaciones; Vivienda y servicios básicos; Bebidas alcohólicas y tabaco; Muebles, bienes y servicios domésticos; Educación y Salud.

Comportamiento regional

El incremento en el nivel general de precios se reflejó en las principales ciudades capitales y conurbaciones del país de manera heterogénea.

Las mayores variaciones mensuales se registraron en Oruro con un 3,86%, seguida por la Región Metropolitana Kanata con 3,65% y la Conurbación La Paz con 3,40%. Más abajo se situaron Potosí con 3,08%, Sucre con 2,57%, Cobija con 1,08%, Trinidad con 0,93% y finalmente Tarija, que reportó la variación más baja con un 0,37%.

INE: INFLACIÓN AL MES DE JUNIO 2O26

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