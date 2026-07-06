Bolivia registra una variación de 2,15% en el Índice de Precios al Consumidor en junio de 2026

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Bolivia correspondiente al mes de junio de 2026 registró una variación mensual positiva de 2,15% en comparación con mayo del mismo año, según los últimos datos oficiales de comportamiento de precios publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Análisis por bienes y servicios

El comportamiento del IPC durante el sexto mes del año estuvo influenciado por variaciones encontradas en diversos productos de la canasta familiar:

Principales incidencias positivas: Los bienes y servicios que presentaron un mayor incremento en sus precios fueron el plátano (guineo/banano), el almuerzo, la carne de res sin hueso, la carne de pollo, el tomate y el plato extra o especial.

Principales incidencias negativas: En contraste, los productos que mostraron una disminución en sus costos fueron los pañales desechables para bebé, el detergente para ropa, el material de escritorio o escolar, los quesos, el champú en frasco y la lechuga.

Por divisiones, el incremento mensual se explicó principalmente por el alza en los sectores de Alimentos y bebidas no alcohólicas; Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar; Transporte; Comunicaciones; Vivienda y servicios básicos; Bebidas alcohólicas y tabaco; Muebles, bienes y servicios domésticos; Educación y Salud.

Comportamiento regional

El incremento en el nivel general de precios se reflejó en las principales ciudades capitales y conurbaciones del país de manera heterogénea.

Las mayores variaciones mensuales se registraron en Oruro con un 3,86%, seguida por la Región Metropolitana Kanata con 3,65% y la Conurbación La Paz con 3,40%. Más abajo se situaron Potosí con 3,08%, Sucre con 2,57%, Cobija con 1,08%, Trinidad con 0,93% y finalmente Tarija, que reportó la variación más baja con un 0,37%.

INE: INFLACIÓN AL MES DE JUNIO 2O26

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