¿Te afectaron los bloqueos? Aún puedes solicitar alivio financiero

Las personas que vieron afectados sus ingresos por bloqueos, conflictos sociales u otros eventos adversos aún están a tiempo de acogerse al Programa de Alivio Financiero, establecido mediante el Decreto Supremo 5630.

La medida está dirigida a prestatarios del sistema financiero cuya capacidad de pago se haya visto deteriorada por la coyuntura y que necesiten adecuar sus obligaciones crediticias a su nueva situación económica.

De acuerdo con la normativa, el acceso a este beneficio es voluntario. Es decir, el prestatario debe acudir a la entidad financiera donde mantiene su crédito y solicitar la evaluación de su caso.

¿Qué beneficios contempla?

El Programa de Alivio Financiero permite acceder a mecanismos como la reprogramación y el refinanciamiento de créditos.

La reprogramación permite modificar las condiciones del crédito vigente, como cuotas, plazos o plan de pagos, para adecuarlas a la nueva capacidad de pago del prestatario.

El refinanciamiento, en cambio, implica reorganizar la deuda mediante una nueva operación financiera, de acuerdo con la evaluación realizada por la entidad correspondiente.

Además, el decreto contempla la posibilidad de acceder a un período de gracia de hasta seis meses, durante el cual el prestatario no realiza pagos de capital, intereses, seguros, comisiones ni otros cargos relacionados con la operación refinanciada o reprogramada.

No es condonación de deuda

Las autoridades aclararon que este programa no significa la eliminación de la deuda, sino una oportunidad para reorganizar las condiciones de pago.

Los montos no cancelados durante el período de gracia serán incorporados posteriormente al nuevo plan de pagos, de acuerdo con la capacidad real del prestatario.

ASFI también recordó que acceder a una reprogramación o refinanciamiento bajo el DS 5630 no implica una reclasificación automática a una categoría de mayor riesgo.

Entidades financieras deben atender solicitudes

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, ratificó que las entidades financieras tienen la obligación de recibir, evaluar y atender las solicitudes presentadas por los prestatarios afectados.

También deben brindar información clara, trato equitativo y publicar los requisitos para acceder a estos beneficios.

El plazo inicial de 30 días calendario comenzó a correr desde la publicación de la norma, el 9 de junio, por lo que los interesados deben acudir cuanto antes a su entidad financiera para iniciar el trámite.

Recomendación a los prestatarios

Las personas afectadas deben acercarse a su banco, cooperativa o entidad financiera con la documentación que respalde su situación económica y consultar las alternativas disponibles.

El llamado es claro: si tus ingresos fueron afectados y tienes dificultades para cumplir con tus cuotas, todavía puedes solicitar una evaluación y acceder a un respiro financiero.

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