Turismo en Uyuni ofrece descuentos para reactivar visitas durante las vacaciones de invierno

El sector turístico de Uyuni busca recuperar el flujo de visitantes durante las vacaciones de invierno con descuentos especiales y una campaña para incentivar el turismo interno, luego de las pérdidas económicas ocasionadas por los más de 50 días de bloqueos registrados en el país.

Bloqueos afectaron al sector

La representante de la operadora turística Expediciones Gaviota, Evelyn Castro, explicó que la actividad sufrió una drástica reducción debido a la cancelación de reservas nacionales e internacionales, situación que afectó a hoteles, agencias de viaje y otros servicios vinculados al turismo.

“Después de los bloqueos ha habido una baja intensa en el sector turístico. Veníamos recuperándonos tras la pandemia, pero nuevamente nos va a costar por lo menos cuatro meses reactivar completamente la actividad”, afirmó.

Descuentos del 30% en paquetes viajeros

Como parte de esta estrategia, la empresa anunció un descuento del 30% en sus paquetes turísticos para atraer a visitantes bolivianos durante el receso escolar.

“Queremos aprovechar estas vacaciones para invitar a toda la población a conocer Uyuni. Estamos ofreciendo un descuento del 30% en todos nuestros paquetes turísticos”, señaló Castro.

La operadora destacó que el invierno es una de las mejores temporadas para visitar el Salar de Uyuni, debido a los atardeceres de tonalidades rojizas y a la posibilidad de recorrer completamente el desierto blanco, además de atractivos como el Cementerio de Trenes, Colchani, el primer hotel de sal, la Plaza de las Banderas, los monumentos de sal y la isla Incahuasi.

Continúa desabastecimiento de combustible

No obstante, Castro indicó que aún persisten algunas dificultades logísticas relacionadas con el abastecimiento de combustible y el transporte terrestre, aunque aseguró que las empresas trabajan para garantizar la atención a los turistas.

“Todavía no podemos decir que todo está al cien por ciento, pero estamos haciendo todos los esfuerzos para brindar un buen servicio y recuperar la confianza de los visitantes”, manifestó.

El sector espera que el movimiento turístico durante las vacaciones permita dinamizar nuevamente la economía local y reducir el impacto que dejaron las movilizaciones en uno de los principales destinos turísticos de Bolivia.

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