Un registro captado en las nacientes del río Parapetí vuelve a poner en evidencia la enorme riqueza natural que aún resguarda esta región.

Imágenes difundidas por Fundación Natura Bolivia muestran a un oso jucumari bañándose tranquilamente en el río, moviéndose libremente en un territorio que conserva vida, agua y refugio para la fauna silvestre.

El video fue captado mediante cámaras trampa instaladas en la zona, una herramienta clave para monitorear la presencia de especies y conocer mejor el estado de los ecosistemas.

Una señal de esperanza para la conservación

La aparición del jucumari no solo representa un registro valioso para la biodiversidad, sino también una señal de esperanza.

Su presencia confirma que los bosques del Parapetí siguen siendo hábitat para especies silvestres que dependen de estos ecosistemas para alimentarse, desplazarse y sobrevivir.

El oso jucumari, considerado una especie emblemática de los bosques andinos y subandinos, cumple un rol importante dentro del equilibrio natural. Por eso, cada avistamiento recuerda la necesidad de proteger los territorios donde aún puede vivir en libertad.

Bosques que cuidan agua y vida

Las nacientes del río Parapetí son mucho más que un paisaje natural. Son fuentes de agua, corredores de vida silvestre y espacios esenciales para la estabilidad ecológica de la región.

Conservar estos bosques significa proteger también el agua que sostiene a comunidades, animales y ecosistemas enteros.

El registro difundido por Fundación Natura Bolivia refuerza el llamado a cuidar estos territorios frente a las amenazas que pueden afectar la biodiversidad, como la deforestación, la presión humana y la degradación de hábitats.

Un recordatorio desde la naturaleza

La imagen del jucumari bañándose en el río tiene una fuerza especial: muestra que, cuando los bosques se conservan, la vida encuentra refugio.

En medio de un contexto donde la protección ambiental se vuelve cada vez más urgente, este visitante silvestre recuerda que el Parapetí sigue siendo un territorio lleno de vida y que su conservación es una responsabilidad compartida.

Proteger los bosques del Parapetí es proteger al jucumari, a las fuentes de agua y al equilibrio natural de una región que aún guarda tesoros vivos.

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