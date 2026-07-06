Comité Pro Santa Cruz pide aprehender a Evo Morales y Mario Argollo por los bloqueos

El vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, pidió al Ministerio Público emitir órdenes de aprehensión contra el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el expresidente Evo Morales, al sostener que ambos deben responder por su presunta participación en los bloqueos que se prolongaron durante 53 días en el país.

El pronunciamiento se dio luego de que la Fiscalía imputara al dirigente de la Federación Departamental Túpac Katari, Vicente Salazar, por delitos presuntamente relacionados con las movilizaciones.

Zambrana afirmó que la aprehensión de Salazar representa solo un primer paso y sostuvo que las investigaciones deben alcanzar a otros dirigentes señalados en la denuncia presentada por el Comité Pro Santa Cruz.

"Ha caído solamente un peón, pero todavía los líderes del terrorismo en Bolivia siguen sueltos", expresó.

En ese sentido, instó al Ministerio Público a actuar sin temor y ampliar la acción penal.

"Hoy le decimos al Ministerio Público que no tenga miedo. Más que nunca necesitamos que emita las órdenes de aprehensión contra Evo Morales y Mario Argollo", declaró.

El dirigente señaló que las investigaciones deben esclarecer las responsabilidades por las afectaciones ocasionadas durante los bloqueos, entre ellas las pérdidas económicas, los perjuicios al transporte, la producción, la salud y las más de 20 muertes que, según afirmó, se registraron durante ese periodo.

Riesgo de obstrucción y nuevas movilizaciones

El vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz sostuvo que existen riesgos procesales que justifican medidas cautelares para los investigados.

Indicó uno de ellos es una posible obstrucción de la investigación mediante la coordinación entre Vicente Salazar, Evo Morales y Mario Argollo.

Asimismo, aseguró que existe el riesgo de que se retomen medidas de presión, por lo que pidió a la Fiscalía y a la justicia actuar para evitar nuevas movilizaciones.

Convocan a víctimas a adherirse al proceso

Zambrana también anunció que el Comité Pro Santa Cruz habilitó un mecanismo para que personas, instituciones y sectores afectados por los 53 días de bloqueos puedan adherirse a la denuncia penal y solicitar la reparación de los daños y perjuicios sufridos.

Contexto

El Ministerio Público admitió la denuncia presentada por el Comité Pro Santa Cruz contra Evo Morales, Mario Argollo y Vicente Salazar por su presunta participación en los bloqueos registrados durante 53 días. La acción penal incluye delitos como terrorismo, alzamiento armado y financiamiento al terrorismo, entre otros, mientras la investigación continúa en etapa preliminar.

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