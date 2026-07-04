Aprueban ley que impulsa nueva carretera entre La Paz-Cochabamba, por Río Abajo

La Cámara de Diputados aprobó este viernes el proyecto de ley que declara prioridad nacional la construcción de la carretera Río Abajo–Quillacollo, una nueva ruta que permitirá conectar el departamento de La Paz con Cochabamba a través del valle paceño.

La norma fue aprobada en grande y en detalle y, al ser la Cámara de Origen, será remitida al Órgano Ejecutivo para su tratamiento conforme al procedimiento constitucional.

Nueva alternativa de conexión

El proyecto busca consolidar una nueva vía de integración entre ambos departamentos mediante el corredor de Río Abajo, considerado estratégico para fortalecer la red vial fundamental y facilitar el transporte de personas y mercancías.

La futura carretera permitirá mejorar la conectividad de varias regiones productivas del departamento de La Paz y generar una alternativa de tránsito hacia Cochabamba.

Gestionarán financiamiento

La ley autoriza al Órgano Ejecutivo a realizar las gestiones necesarias para ejecutar el proyecto, mediante los ministerios de Obras Públicas, Economía, Relaciones Exteriores, Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente.

Además, contempla la búsqueda de financiamiento a través de créditos, donaciones, cooperación internacional y alianzas público-privadas para la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura.

Beneficios para el desarrollo regional

Los legisladores paceños destacaron que la nueva ruta por Río Abajo representa una obra esperada desde hace varios años y que impulsará el desarrollo económico, la producción y el turismo de la región.

Durante el debate, la diputada Cecilia Requena afirmó que la carretera tendrá un impacto estratégico para el país al formar parte de la red vial fundamental.

“Es una carretera estratégica por muchas razones. Quería destacar la importancia estratégica de la vía y de interés nacional. ¡Felicidades La Paz!”, manifestó.

La nueva conexión vial busca convertirse en un eje de integración entre los valles paceños y Cochabamba, mejorando la circulación y ampliando las opciones de transporte para la población.

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