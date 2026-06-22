Mapa de transitabilidad: conozca qué rutas están expeditas y dónde persisten los bloqueos

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este lunes que las principales rutas de Santa Cruz se encuentran transitables, aunque aún persiste un punto de bloqueo en inmediaciones del Puente Ichilo, en la zona de Cruce Víbora.

El gerente regional de la ABC en Santa Cruz, Miguel Rojas, explicó que durante la madrugada se declaró un cuarto intermedio en ese sector y se prevé una reunión entre las partes involucradas para buscar una solución definitiva al conflicto.

La autoridad destacó además que los bloqueos instalados en San Julián y Cerro Grande, sobre la ruta hacia Ascensión de Guarayos, fueron levantados durante el fin de semana, permitiendo restablecer la circulación vehicular. Posteriormente, equipos de la ABC y microempresas ejecutaron trabajos de limpieza para garantizar la transitabilidad.

Respecto a los daños ocasionados por los 38 días de bloqueo en San Julián, Rojas anunció que desde este 23 de junio se iniciarán labores de mantenimiento en la zona afectada.

Bloqueos

Mientras tanto, el mapa de transitabilidad de la ABC refleja que Cochabamba continúa siendo el departamento con mayor cantidad de bloqueos. Los puntos de interrupción se encuentran en los sectores de Llavini-Bombeo, Puente Sacta, Paracti, Puente Ñ, Puente Vinchuta, Puente Ichoa, San Jacinto-Paracti, Puente Espíritu Santo y el tramo San Jacinto-Puente Kora 2.

En Oruro permanecen activos dos puntos de bloqueo, ubicados en los sectores de Tukiña y Japo Kasa.

De acuerdo con la ABC, la situación de las carreteras es dinámica y puede modificarse durante la jornada, por lo que se recomienda a los viajeros consultar el mapa de transitabilidad actualizado antes de emprender cualquier recorrido.

Con la reducción gradual de los bloqueos en distintas regiones del país, las autoridades esperan que durante los próximos días se restablezca por completo la circulación en la red vial nacional.

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