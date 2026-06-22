Santistevan advierte que bloqueos pueden retornar y pide al Gobierno evitar el “chantaje político”

El coronel retirado del Ejército, abogado y analista Jorge Santistevan aseguró que el proceso de desbloqueo de carreteras en Bolivia fue exitoso y afirmó que corresponde identificar y responsabilizar a los autores intelectuales de las movilizaciones que mantuvieron al país afectado durante cerca de 50 días.

Según Santistevan, el país se encuentra actualmente “prácticamente desbloqueado”, aunque advirtió que el problema podría reaparecer si no se toman medidas oportunas para evitar nuevos episodios de conflictividad.

“Evitar el chantaje político, que no le tengan miedo, que superen esas dificultades que tienen y que han demostrado algunos miembros del Gobierno. El chantaje político tiene que ponerse a un lado”, manifestó el analista al referirse a la necesidad de actuar con firmeza frente a futuras medidas de presión.

Asimismo, sostuvo que no se trata de actuar con temeridad, sino de impedir que nuevamente se genere una situación de asfixia para la sociedad boliviana. En ese sentido, remarcó que una vez solucionado un conflicto, los acuerdos alcanzados deben cumplirse no solo como un compromiso de honor entre las partes, sino como una obligación enmarcada en la legalidad.

Santistevan señaló que el punto de origen de la crisis se encuentra en el trópico de Cochabamba y consideró que, tras la normalización del tránsito en las carreteras, corresponde establecer responsabilidades por los daños ocasionados.

“Tienen que responder los autores intelectuales por las pérdidas”, afirmó, al señalar que las consecuencias económicas y sociales de los bloqueos afectaron a distintos sectores productivos y a la población en general.

El analista mencionó además al expresidente Evo Morales y a los dirigentes que respaldaron las medidas de presión, señalando que las investigaciones deberán determinar el grado de responsabilidad de quienes promovieron y sostuvieron las acciones que paralizaron parte del país durante varias semanas.

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