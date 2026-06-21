Quiso trabajar y quedó atrapado: El testimonio de don Modesto tras los bloqueos

Modesto, un productor agrícola que viajó desde el municipio de Sipe Sipe, en Cochabamba, llegó a la ciudad de La Paz con la esperanza de vender su producción, pero terminó atrapado por los bloqueos que se prolongaron por más de 50 días en distintas rutas del país.

Sin poder continuar su viaje ni retornar a su comunidad, tuvo que refugiarse en un albergue transitorio habilitado en la Terminal de Buses de La Paz, donde permaneció las últimas dos semanas mientras intentaba sobrellevar la difícil situación.

“A trabajar he venido, pero me ha agarrado bloqueo y así nomás estoy caminando preocupado, estamos perjudicados por el bloqueo”, relató con preocupación.

Durante su estadía, el albergue se convirtió en su único lugar de descanso y resguardo. Allí recibió abrigo y alimentación mientras esperaba una solución que le permitiera regresar a su hogar.

“Dos semanas ya estoy aquí, no hay plata, no hay trabajo”, lamentó, reflejando el impacto económico que le dejaron los días de paralización.

Ahora, con el levantamiento de los bloqueos, don Modesto espera finalmente retornar a su comunidad y retomar su actividad productiva, tras agotar sus ingresos y ahorros durante el tiempo que permaneció varado.

“Queremos que se arregle de una vez para volver a trabajar como antes”, expresó con la esperanza de poder recuperar su vida cotidiana.

Desde la Alcaldía de La Paz se informó que la Terminal de Buses habilitó espacios de refugio temporal para personas afectadas por los bloqueos, donde se brinda cobijo, alimentación y atención básica a viajeros, familias varadas y personas en situación vulnerable ante las bajas temperaturas.

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