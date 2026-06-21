Cochabamba: Terminal habilita viajes a Santa Cruz y Sucre

En el segundo día de la declaratoria de estado de excepción en Bolivia, la Terminal de Buses de Cochabamba comenzó a registrar un leve movimiento de pasajeros y empresas de transporte, luego de que Tránsito comunicara la habilitación parcial de algunas carreteras interdepartamentales.

De acuerdo con el reporte, la carretera hacia el oriente del país se encuentra habilitada únicamente por la vía antigua, mientras que la carretera nueva hacia Santa Cruz todavía permanece bloqueada. Asimismo, se informó que la ruta hacia el sur, con destino a Sucre y Potosí, también está expedita para la circulación de buses.

Rutas habilitadas y bloqueadas

Por el momento, las salidas habilitadas desde Cochabamba son hacia el oriente por la carretera antigua y hacia el sur del país. Sin embargo, las rutas que continúan con restricciones son la carretera nueva hacia Santa Cruz y la vía hacia el occidente, es decir, hacia Oruro y La Paz.

Esta habilitación parcial permitió que algunas empresas de transporte retomen operaciones, aunque el flujo de pasajeros todavía es reducido.

Empresas comienzan a operar de forma gradual

En la Terminal de Buses de Cochabamba se observa un movimiento moderado. Algunas empresas ya empezaron a ofrecer viajes hacia los destinos habilitados, aunque aún no se registra una gran cantidad de usuarios.

Se prevé que, a medida que la población conozca la información oficial sobre las rutas disponibles, más pasajeros lleguen hasta la terminal para programar sus viajes.

Esperan normalización en las próximas horas

El panorama en la terminal refleja una reactivación gradual del transporte interdepartamental, luego de varios días marcados por bloqueos y restricciones en diferentes carreteras del país.

Las autoridades esperan que en el transcurso de las próximas horas la transitabilidad pueda normalizarse hacia más destinos, siempre en función a las condiciones de seguridad y los reportes actualizados de Tránsito.

Mientras tanto, se recomienda a los pasajeros verificar la disponibilidad de salidas antes de acudir a la terminal, debido a que el estado de las carreteras puede cambiar durante la jornada.

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