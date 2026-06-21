Vehículos varados llegan a El Alto tras levantarse puntos de bloqueo

El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, informó que las labores policiales desplegadas en distintos puntos del país tienen como objetivo restablecer el orden y permitir que Bolivia retorne progresivamente a la normalidad, tras más de 50 días de bloqueos que afectaron el tránsito de vehículos, el abastecimiento de combustible, alimentos y oxígeno.

Sokol aclaró que la Policía no está realizando acciones de desbloqueo como tal, sino tareas orientadas a poner orden y garantizar la circulación. Destacó además el apoyo de la población, que colaboró para que varios sectores vuelvan a habilitarse.

“Todo este trabajo se ha realizado también gracias al apoyo de la población, que nos ha estado colaborando para poder llegar nuevamente a la normalidad en nuestro país”, señaló la autoridad policial.

Pide desbloqueo voluntario

Asimismo, pidió a las personas que aún mantienen puntos de bloqueo retirarse de manera voluntaria, tomando en cuenta la necesidad de reactivar el tránsito y permitir el abastecimiento en las ciudades.

“Ya tenemos que volver a la normalidad, la gente tiene que trabajar. Tiene que llegar el oxígeno, combustible y alimentos a nuestras ciudades”, sostuvo Sokol.

Policía recuerda restricciones del estado de excepción

El comandante recordó que, en el marco del decreto de estado de excepción vigente en el país, una de las principales restricciones es la prohibición de bloqueos. También remarcó que la Policía realiza controles para evitar la portación de armas y explosivos.

Sokol afirmó que estos operativos se desarrollan en diferentes regiones del país con el objetivo de prevenir hechos de violencia y proteger tanto a la población como a las fuerzas del orden.

“La restricción más importante es que están prohibidos los bloqueos, está prohibida la portación de armas y explosivos. Eso es lo que estamos verificando y controlando en todos los rincones del país”, manifestó.

Denuncian hallazgo de explosivos en Cochabamba

La autoridad policial también se refirió a los trabajos realizados en Cochabamba, donde, según informó, durante las labores de limpieza se habrían encontrado explosivos presuntamente preparados con la intención de causar daño a efectivos policiales.

Sokol advirtió que las personas involucradas serán identificadas y puestas a disposición de la justicia.

“Vamos a identificar a estas personas y seguramente se las va a someter a la ley como corresponde”, afirmó.

Finalmente, la Policía pidió a la población deponer actitudes que afecten la libre circulación, el trabajo de la ciudadanía y el abastecimiento de productos esenciales, reiterando que la institución cumplirá lo establecido por la Constitución, las leyes y el decreto de estado de excepción.

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