Lara convoca al Legislativo a sesión presencial por Estado de Excepción

El Órgano Legislativo formalizó la convocatoria a una sesión extraordinaria de carácter urgente tras la emisión de las últimas normativas presidenciales enfocadas en el control del orden público. El encuentro de los parlamentarios está fijado para las 23:00 de este sábado con el objetivo principal de analizar el Decreto Supremo Nro. 5636.

Medidas desde el Ejecutivo

La determinación gubernamental de establecer un Estado de Excepción generalizado busca principalmente garantizar el libre tránsito y desbloquear las principales carreteras troncales del territorio nacional. Esta medida de fuerza fue oficializada en las primeras horas de la jornada ante la persistencia de las protestas en puntos estratégicos.

La respuesta de los sectores sociales frente a las decisiones estatales muestra un panorama fragmentado y con posiciones encontradas entre las dirigencias. Mientras la Central Obrera Boliviana determinó suspender sus medidas de presión luego de sellar un acuerdo, otras organizaciones campesinas y facciones políticas ratificaron la continuidad de las protestas.

Exigencia de presencialidad

La presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional determinó que la asistencia al hemiciclo sea obligatoria y estrictamente presencial.

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