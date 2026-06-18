Justiniano sobre el diálogo con la COB: “Bolivia no puede ser rehén de una condición judicial”

En medio de los esfuerzos por superar el conflicto que durante siete semanas afectó el abastecimiento, el transporte y la actividad económica del país, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, aseguró que la principal preocupación del Gobierno es responder a las necesidades de la población y restablecer la normalidad en todo el territorio nacional.

La autoridad destacó la instalación de una mesa de diálogo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), un espacio que busca acercar posiciones y construir acuerdos para encauzar la situación mediante el entendimiento.

“Bolivia no puede ser rehén de una condición judicial. El día de ayer (miércoles) hemos instalado el diálogo, lo cual celebramos. Ellos han decidido poner en el centro de atención a sus detenidos, mientras nosotros, como Gobierno, ponemos en el centro a la gente”, afirmó durante una entrevista concedida a Radio Panamericana.

Justiniano sostuvo que el Ejecutivo tiene como prioridad atender las consecuencias que dejaron las medidas de presión en miles de familias bolivianas, especialmente en temas vinculados al abastecimiento de alimentos, la provisión de combustibles, la atención médica y la reactivación económica.

“Pensamos en la madre que necesita comprar alimento, en el enfermo que necesita medicamento, en el transportista que está parado y requiere combustible para volver a trabajar, en el trabajador que necesita preservar su fuente laboral y llevar el sustento a su hogar”, expresó.

La autoridad remarcó que el Gobierno trabaja para garantizar el restablecimiento pleno de la circulación, los servicios esenciales y las actividades productivas que resultaron afectadas por los bloqueos.

Revisan situación de detenidos

Como parte de los acuerdos alcanzados durante la instalación de la mesa de diálogo, el ministro informó que desde la noche del miércoles comenzó la revisión de la situación jurídica de las personas detenidas durante las movilizaciones.

“Quiero decir que la revisión de detenidos desde anoche se está haciendo conforme a ley. Se está trabajando en ese aspecto”, señaló.

Según explicó, en este proceso participan representantes del sistema judicial y del Ministerio Público, quienes analizan cada caso dentro del marco legal vigente y con respeto a las garantías del debido proceso.

Confianza en el diálogo

Justiniano expresó su confianza en que los avances logrados durante las últimas horas permitan fortalecer las conversaciones y abrir una nueva etapa orientada a la búsqueda de acuerdos.

Asimismo, señaló que el país necesita estabilidad para recuperar plenamente el ritmo de sus actividades económicas y sociales, así como para responder a las expectativas de una ciudadanía que espera soluciones concretas después de semanas marcadas por la incertidumbre y las dificultades derivadas del conflicto.

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