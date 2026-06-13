“Con acuerdos y diálogo”: Paz destaca agenda de trabajo con fabriles para impulsar producción y empleo

El presidente Rodrigo Paz sostuvo una reunión con representantes de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, encuentro que concluyó con el establecimiento de una agenda de trabajo orientada a fortalecer la producción nacional, impulsar la actividad industrial y promover la generación de empleo.

Durante el acto, el mandatario destacó la importancia del diálogo como herramienta para alcanzar consensos y construir políticas que permitan dinamizar la economía del país en coordinación con los sectores productivos y laborales.

“El diálogo tiene su punto; esta es la manera de transformar la patria: con acuerdos, con diálogo, con encuentros”, afirmó Paz.

La autoridad señaló que Bolivia necesita avanzar hacia un modelo de desarrollo basado en la producción, la inversión y la generación de oportunidades laborales, con una participación activa tanto del Estado como del sector privado.

Producción e industria como pilares del crecimiento

En su intervención, el Presidente remarcó que el fortalecimiento de la industria nacional es clave para impulsar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida de la población.

“Para mí es más importante que haya más industria, más empleo generado por la industria, por inversionistas nacionales que se atreven a hacer empresas, que por el Estado, porque al Estado siempre le va a faltar”, sostuvo.

Paz explicó que el rol del Gobierno es generar condiciones favorables para la inversión, establecer reglas claras y promover iniciativas que permitan al sector productivo expandirse y crear nuevas fuentes de trabajo.

Llamado a la unidad nacional

El mandatario también hizo énfasis en la necesidad de fortalecer la unidad entre las distintas regiones y sectores del país para avanzar hacia objetivos comunes.

“Oriente y occidente se necesitan y tenemos que reconciliar la patria. Tenemos que generar un modelo de desarrollo productivo donde el Estado tiene su rol, pero el sector que ustedes representan tiene un rol fundamental”, manifestó.

Asimismo, señaló que la coordinación entre el Gobierno, los empleadores y los trabajadores será determinante para consolidar una economía más dinámica y sostenible en el largo plazo.

Agenda conjunta

La agenda acordada entre el Gobierno y la Confederación General de Trabajadores Fabriles contempla el trabajo coordinado en temas vinculados al fortalecimiento de la industria, la promoción de inversiones, la protección del empleo y la búsqueda de mecanismos que contribuyan al crecimiento productivo del país.

Según Paz, el desafío es construir un escenario en el que el Estado, el sector empresarial y los trabajadores actúen de manera complementaria para generar desarrollo y oportunidades para los bolivianos.

“Tenemos cómo crecer, cómo desarrollar a futuro, si trabajamos juntos en beneficio del país”, enfatizó el mandatario.

Mira la programación en Red Uno Play