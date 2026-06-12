Gobierno activa una línea directa para emprendimientos gastronómicos afectados por los bloqueos

Ante los efectos que generan los bloqueos en distintas regiones del país, el Viceministerio de Gastronomía habilitó un canal directo de comunicación para atender a emprendimientos gastronómicos y actividades de transformación de alimentos que se ven afectados por la falta de insumos y las dificultades de abastecimiento.

La iniciativa forma parte de un Plan de Acción de Emergencia impulsado por el Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, con el objetivo de recopilar información sobre las necesidades del sector y coordinar posibles soluciones.

Foto: Comunicado oficial. Viceministerio de gastronomía.

Las autoridades convocaron a propietarios y trabajadores de restaurantes, pensiones, cafeterías, panaderías, pastelerías, puestos de comida de mercado, venta de comida callejera y otros emprendimientos vinculados a la elaboración de alimentos a reportar sus casos.

Para ello, se habilitó el número de WhatsApp 57003096, mediante el cual los afectados podrán enviar información sobre las dificultades que enfrentan a consecuencia de la actual coyuntura. También se difundió un código QR para facilitar el acceso al canal de comunicación.

Apoyo ante la crisis por bloqueos

Desde el Viceministerio aclararon que la atención se realizará exclusivamente mediante mensajes de WhatsApp y no mediante llamadas telefónicas.

La medida busca identificar los problemas que atraviesa el sector gastronómico, uno de los más golpeados por las restricciones en el transporte de productos e insumos, y establecer mecanismos de coordinación que permitan mitigar los efectos económicos derivados de los bloqueos.

Las autoridades también pidieron compartir la información con otros actores del rubro para ampliar el alcance de la iniciativa y conocer la situación real que enfrentan los emprendimientos en distintas regiones del país.

Mira la programación en Red Uno Play