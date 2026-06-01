El Gobierno nacional convocó para este lunes a una nueva mesa de diálogo con los sectores interculturales que mantienen un bloqueo indefinido en el municipio de San Julián, en el departamento de Santa Cruz.

La reunión está prevista para las 19:00 en las instalaciones de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), con el objetivo de encontrar una solución al conflicto.

La convocatoria surge tras que los movilizados no asistieron al encuentro programado el domingo. En esa jornada, representantes de otros sectores y federaciones de las zonas de Berlín y Madrecita llegaron al lugar para expresar su molestia por la suspensión del diálogo y exigir respuestas a sus demandas.

Para esta nueva reunión también fueron convocadas autoridades municipales de Cuatro Cañadas, entre ellas el alcalde de ese municipio, además de representantes del Gobierno central. Los dirigentes interculturales aún no confirmaron oficialmente su participación.

Mientras tanto, el bloqueo continúa sin cuartos intermedios, generando largas filas de vehículos en la ruta.

Transportistas y pasajeros denunciaron dificultades para desplazarse, ya que muchas personas deben caminar varios kilómetros para encontrar transporte alternativo, lo que además incrementa sus gastos.

Las autoridades esperan que la reunión permita acercar posiciones y avanzar en una solución al conflicto.

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