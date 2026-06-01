CAO exige al Gobierno restablecer el orden y desbloquear carreteras

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, expresó su preocupación por los 31 días de bloqueos que afectan al país y pidió al Gobierno tomar decisiones para restablecer la normalidad en las carreteras, ante las pérdidas que enfrenta el sector productivo.

Frerking lamentó que Bolivia continúe acumulando retrasos debido a los conflictos sociales y afirmó que cada jornada de bloqueo representa un retroceso para la economía nacional.

“30 días de bloqueo, 30 días de un retraso, 30 días en el cual Bolivia cada día que pasa sigue yendo para atrás”, manifestó.

El dirigente destacó que el sector productivo mantiene una agenda enfocada en propuestas para impulsar la inversión, el empleo y el desarrollo económico.

“No vamos con pliegos petitorios, vamos con propuestas de trabajo, vamos con propuestas de inversión”, señaló.

Asimismo, remarcó la necesidad de garantizar la libre circulación para sostener la actividad económica y el abastecimiento.

Aunque respaldó la continuidad del diálogo para encontrar soluciones, Frerking sostuvo que el Gobierno debe actuar si las negociaciones no logran resultados.

“El Gobierno tiene toda la autoridad con sus competencias constitutivas de poner orden en el país”, afirmó, al expresar su expectativa de que se recuperen la paz social y la normalidad en Bolivia.

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