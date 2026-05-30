¿Se mantuvo? Así cerro el dólar paralelo este sábado 30 de mayo en Bolivia

Plataformas que monitorean el mercado paralelo no reportaron variaciones en la cotización del dólar durante la jornada.
30/05/2026 19:42
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En el cierre de la jornada de este sábado 30 de mayo, el mercado cambiario boliviano de la divisa estadounidense mostró comportamientos diferenciados entre las plataformas de monitoreo del mercado paralelo y las tasas oficiales referenciales que emite el ente emisor.
Las principales plataformas en línea que registran las transacciones de compra y venta en las casas de cambio y el mercado paralelo cerraron la semana con los siguientes números:
Dolarboliviahoy.com: Al final de la tarde de este sábado, la plataforma reportó una cotización de Bs 9.94 para la compra y Bs 9.93 para la venta. Este comportamiento consolida un leve descenso respecto al inicio del día, ya que a las 6:00 de la mañana se situaba en Bs 9.97 (compra) y Bs 9.94 (venta).
Bolivianblue.net: Al cierre de las operaciones vespertinas, mantuvo el dólar al valores registrados en el reporte matutino en Bs 10.01 (compra) y Bs 9.99 (venta).
Por su parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) actualizó sus pizarras oficiales, teniendo para esta jornada, el valor referencial de la divisa norteamericana en Bs 9.92 para la compra y Bs 10.13 para la venta.
Con estos datos, la brecha entre el dólar oficial referencial y el dólar del mercado paralelo se mantiene estrecha al terminar la semana, rondando el umbral de los 10 bolivianos por unidad.
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