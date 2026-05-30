¿Se mantuvo? Así cerro el dólar paralelo este sábado 30 de mayo en Bolivia

En el cierre de la jornada de este sábado 30 de mayo, el mercado cambiario boliviano de la divisa estadounidense mostró comportamientos diferenciados entre las plataformas de monitoreo del mercado paralelo y las tasas oficiales referenciales que emite el ente emisor.

Las principales plataformas en línea que registran las transacciones de compra y venta en las casas de cambio y el mercado paralelo cerraron la semana con los siguientes números:

Dolarboliviahoy.com: Al final de la tarde de este sábado, la plataforma reportó una cotización de Bs 9.94 para la compra y Bs 9.93 para la venta. Este comportamiento consolida un leve descenso respecto al inicio del día, ya que a las 6:00 de la mañana se situaba en Bs 9.97 (compra) y Bs 9.94 (venta).

Bolivianblue.net: Al cierre de las operaciones vespertinas, mantuvo el dólar al valores registrados en el reporte matutino en Bs 10.01 (compra) y Bs 9.99 (venta).

Por su parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) actualizó sus pizarras oficiales, teniendo para esta jornada, el valor referencial de la divisa norteamericana en Bs 9.92 para la compra y Bs 10.13 para la venta.

Con estos datos, la brecha entre el dólar oficial referencial y el dólar del mercado paralelo se mantiene estrecha al terminar la semana, rondando el umbral de los 10 bolivianos por unidad.

Mira la programación en Red Uno Play