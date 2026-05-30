Bolivia con 93 puntos de bloqueo activos mientras los movilizados definen el futuro de la protesta

Bolivia cumple un mes sumergida en un severo conflicto social que mantiene paralizadas las principales carreteras del territorio nacional. Hasta este sábado 30 de mayo, se registran 93 puntos de bloqueo activos que restringen la conectividad en seis de los nueve departamentos del país.

La alarmante situación geográfica del conflicto se distribuye de la siguiente manera:

La Paz: 22 puntos de bloqueo.

22 puntos de bloqueo. Cochabamba: 21 puntos de bloqueo.

21 puntos de bloqueo. Oruro: 19 puntos de bloqueo.

19 puntos de bloqueo. Potosí: 15 puntos de bloqueo.

15 puntos de bloqueo. Chuquisaca: 11 puntos de bloqueo.

11 puntos de bloqueo. Santa Cruz: 5 puntos de bloqueo.

El origen del cerco

La crisis actual comenzó el pasado 1 de mayo impulsada por una declaratoria de paro general indefinido que escaló rápidamente en las provincias. Pocos días después, los trabajadores campesinos de La Paz iniciaron un cerco a la sede de Gobierno que se mantiene inalterable hasta la fecha.

Las tres fuerzas sociales que encabezan las medidas de presión en las rutas son:

La Central Obrera Boliviana (COB).

La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz (Túpac Katari) junto a los Ponchos Rojos.

Los sectores cocaleros del Chapare organizados en torno al liderazgo de Evo Morales.

Escenario de tregua y diálogo

Las demandas iniciales de carácter sectorial mutaron con los días hacia la exigencia radical de renuncias en el plano político institucional. Sin embargo, el panorama cambió este viernes 29 de mayo tras la anulación de las órdenes de aprehensión contra los principales líderes de las protestas.

El escenario abre una luz de esperanza debido a las siguientes convocatorias programadas:

Sábado 14:00 horas: Se llevará a cabo un ampliado de emergencia de los movilizados en La Paz para definir el futuro de las protestas.

Se llevará a cabo un ampliado de emergencia de los movilizados en La Paz para definir el futuro de las protestas. Domingo: Se prevé la instalación de una nueva mesa de diálogo formal entre el Gobierno nacional y los representantes de los sectores en conflicto.

Regiones al margen del conflicto

La afectación económica y logística es severa para la mayoría de los habitantes del eje central y el sur del país. Por el contrario, las regiones de Beni, Pando y Tarija se mantienen como los únicos tres departamentos que no registran cortes de ruta.

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