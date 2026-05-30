Vehículo impacta de frente contra un poste de alumbrado público en concurrida avenida cruceña

Un aparatoso accidente de tránsito sacudió a la ciudad de Santa Cruz a tempranas horas de la mañana de este sábado. El hecho ocurrió específicamente en la intersección del segundo anillo y la zona de la Madre India, donde una vagoneta de color rojo impactó violentamente contra un cilindro metálico de alumbrado público.

Al lugar del siniestro se trasladaron varios efectivos policiales para controlar la situación y asegurar la zona. El personal del orden comenzó con el registro fotográfico y el levantamiento de datos para determinar las causas exactas de este choque.

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