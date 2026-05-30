Bolivia inicia hoy de forma gradual el apagón analógico hacia la era digital

Bolivia comenzó este sábado de manera gradual el esperado apagón analógico para dar paso definitivo a la Televisión Digital Terrestre (TDT). Durante un periodo de transición de 90 días, las estaciones televisivas emitirán en ambos sistemas para evitar la interrupción del servicio técnico.

El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, junto a la ATT, lideran este proceso de modernización de la radiodifusión nacional. Esta estrategia gubernamental busca democratizar el acceso a contenidos con estándares de calidad radicalmente superiores a los actuales.

Beneficios del nuevo sistema

La señal digital abierta ofrecerá a los hogares bolivianos una notable mejoría en la fidelidad del sonido y la nitidez de la imagen. Asimismo, esta tecnología optimiza el espectro radioeléctrico, reduciendo las molestas interferencias y permitiendo una mayor oferta de canales.

Las autoridades aclararon que los usuarios con televisores modernos solo deberán reprogramar sus pantallas para sintonizar el nuevo formato. Quienes posean equipos antiguos no necesitarán cambiarlos, ya que bastará con adaptarlos mediante un decodificador externo.

Cronograma de la migración

Esta histórica transformación digital se ejecutará de forma progresiva a través de tres etapas planificadas a nivel nacional. La primera fase arranca este mes en el eje troncal, abarcando las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Las siguientes fases se extenderán formalmente hasta el año 2030 para cubrir al resto de las regiones intermedias y localidades rurales. Con este paso fundamental, el Estado boliviano se alinea formalmente con la evolución tecnológica que ya transforma a la región.

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