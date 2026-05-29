Inicia la cuenta regresiva: Así se aplicará el apagón analógico en Bolivia desde este 30 de mayo

Este sábado 30 de mayo marca el inicio de una nueva era tecnológica en el país. El esperado "apagón analógico" se pone en marcha de manera oficial en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Sin embargo, con el fin de garantizar una transición ordenada, gradual y técnicamente segura para toda la población, las autoridades determinaron un período de flexibilización.

A través de un comunicado oficial del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, se ratificó que el proceso inicia en la fecha prevista, pero se establece un período de transición de 90 días coordinado con la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).

Comunicado del ministerio.

Así, el Gobierno busca precautelar el derecho constitucional de acceso de los ciudadanos a los servicios de televisión abierta y gratuita.

Convivencia de señales por 90 días para pruebas y adaptación

De acuerdo con lo detallado en el comunicado del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y la Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RAR-TL LP 374/2026, los canales de televisión deberán mantener habilitadas de manera simultánea tanto la señal analógica como la digital durante este trimestre.

Esta medida tiene el doble propósito de facilitar la adaptación de los usuarios y permitir la realización de pruebas técnicas complementarias. Los simulacros previos realizados en el eje central evidenciaron la necesidad de este monitoreo para evitar cortes imprevistos. Durante estos tres meses se realizarán tareas de:

Monitoreo, control y validación de parámetros autorizados.

Asegurar el uso eficiente del espectro radioeléctrico.

Garantizar la continuidad del servicio televisivo mientras avanza la adecuación tecnológica.

Guía para el usuario: No necesita comprar un televisor nuevo

Una de las mayores preocupaciones de las familias bolivianas es el costo de la migración. Ante esto, la ATT fue enfática al aclarar que no es necesario deshacerse de los aparatos actuales:

Televisores modernos (Smart TVs o Pantallas Planas): Solo requiere verificar que tengan integrado el estándar ISDB-Tb (Televisión Digital Terrestre) y proceder a realizar una nueva sintonización automática de canales en el menú de configuración.

Televisores antiguos (tubo de rayos catódicos / "cabezones"): No necesitan ser reemplazados. El usuario solo debe adquirir y conectar un decodificador externo compatible para acceder de forma inmediata a la señal digital.

Línea de ayuda: Para cualquier consulta o asistencia técnica sobre la instalación, la ATT ha habilitado la línea gratuita nacional 800-10-6000.

Los beneficios de la Televisión Digital Abierta (TDA)

El paso definitivo a la era digital representa un salto de calidad masivo para los hogares, manteniendo la característica de ser un servicio 100% gratuito:

Calidad Premium: Brinda una fidelidad de imagen en alta definición (HD) y sonido significativamente superiores a la señal antigua. Mayor variedad: Permite sintonizar más canales dentro del mismo ancho de banda disponible. Señal robusta: Presenta menos interferencias, mayor estabilidad frente a factores climáticos y reduce el ruido visual. Inclusión: Democratiza el acceso a la tecnología avanzada para todos los sectores del país.

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