"Los derechos de la gente no son moneda de cambio": Cainco exige soluciones ante situación del país

La Cámara de Industria y Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) emitió un comunicado institucional tras casi un mes de bloqueos que mantienen al país en una situación crítica. La institución advirtió que la persistente parálisis está obligando a Bolivia a negociar sobre la vida cotidiana y el bienestar de su propia gente.

El sector empresarial enfatizó que ninguna demanda legítima puede sostenerse mediante métodos que vulneren los derechos fundamentales de la población desvinculada del conflicto. A través de su comunicado, sentenciaron que "los derechos de la gente no son moneda de cambio" ni pueden convertirse en fichas de negociación política.

Consecuencias de la parálisis social

El documento describe un panorama actual, donde diversas ciudades reciben ayuda humanitaria como si hubieran sufrido una catástrofe natural, provocada en realidad por decisiones humanas. Esta coyuntura ha dejado a niños sin clases, pacientes sin atención médica oportuna y a miles de trabajadores imposibilitados de llegar a sus fuentes de ingreso.

Cainco aclaró que su rol no es tomar partido en las negociaciones políticas, sino defender el marco institucional y constitucional que rige al país. En ese sentido, señalaron que el descontento social debe encontrar sus respuestas dentro del orden democrático y no mediante presiones que asfixien a quienes buscan trabajar.

Exigencia de soluciones

Finalmente, la organización empresarial exhortó a las partes en conflicto a que los esfuerzos de diálogo se traduzcan de manera urgente en decisiones concretas y responsables. También indican que el objetivo final debe ser restablecer la normalidad de forma inmediata para permitir que la economía y la sociedad boliviana vuelvan a funcionar.

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