Vicepresidencia convoca a diálogo nacional con sectores sociales y fuerzas políticas para pacificar el país

La convocatoria prevé la participación del presidente Rodrigo Paz, así como de representantes de la COB y otros actores involucrados en la actual coyuntura nacional, según señala la invitación de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional.
30/05/2026 10:12
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La Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, en coordinación con la Iglesia Católica y el Defensor del Pueblo, en su calidad de facilitadores del diálogo, convocó a organizaciones sociales, instituciones y actores políticos a participar de una nueva jornada de concertación con el objetivo de contribuir a la pacificación del país y encontrar soluciones a las demandas planteadas por distintos sectores.
La invitación fue difundida a través de las redes sociales de la Vicepresidencia, donde se destaca que el encuentro dará continuidad a las reuniones desarrolladas previamente en el marco de los esfuerzos por generar consensos frente a la actual coyuntura nacional.
“La Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, en coordinación con la Iglesia Católica y el Defensor del Pueblo en su rol de facilitadores al diálogo convocan a las organizaciones sociales, instituciones y actores políticos del país a participar de una nueva jornada de diálogo y concertación”, señala parte de la convocatoria oficial.
De acuerdo con la publicación, la reunión se realizará el domingo 31 de mayo a las 15:00 horas en instalaciones del Seminario San Jerónimo, en la ciudad de La Paz. Para este encuentro fueron convocados representantes de las diferentes fuerzas políticas con presencia en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
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