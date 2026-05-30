Vicepresidencia convoca a diálogo nacional con sectores sociales y fuerzas políticas para pacificar el país

La Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, en coordinación con la Iglesia Católica y el Defensor del Pueblo, en su calidad de facilitadores del diálogo, convocó a organizaciones sociales, instituciones y actores políticos a participar de una nueva jornada de concertación con el objetivo de contribuir a la pacificación del país y encontrar soluciones a las demandas planteadas por distintos sectores.

La invitación fue difundida a través de las redes sociales de la Vicepresidencia, donde se destaca que el encuentro dará continuidad a las reuniones desarrolladas previamente en el marco de los esfuerzos por generar consensos frente a la actual coyuntura nacional.

“La Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, en coordinación con la Iglesia Católica y el Defensor del Pueblo en su rol de facilitadores al diálogo convocan a las organizaciones sociales, instituciones y actores políticos del país a participar de una nueva jornada de diálogo y concertación”, señala parte de la convocatoria oficial.

De acuerdo con la publicación, la reunión se realizará el domingo 31 de mayo a las 15:00 horas en instalaciones del Seminario San Jerónimo, en la ciudad de La Paz. Para este encuentro fueron convocados representantes de las diferentes fuerzas políticas con presencia en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Asimismo, la convocatoria prevé la participación del presidente del Estado, Rodrigo Paz, además de representantes de la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Tupac Katari, sectores del transporte, juntas vecinales y trabajadores fabriles, entre otros actores involucrados en la actual coyuntura nacional.

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