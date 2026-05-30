¡Tome nota! Así estará el clima en Santa Cruz este fin de semana y estas serán las temperaturas

Los vientos del sur volverán a marcar las condiciones climáticas en Santa Cruz durante este fin de semana, generando mañanas frescas y tardes con temperaturas agradables en gran parte del departamento.

El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire informó que tanto el sábado como el domingo estarán caracterizados por vientos del sur de intensidad moderada y temperaturas estables. En la capital cruceña, Andrés Ibáñez y el Norte Integrado, se prevén mínimas entre 19°C y 20°C, mientras que las máximas oscilarán entre 27°C y 28°C.

“Vamos a disfrutar un poco del solcito. Sábado y domingo tendremos temperaturas cálidas y agradables”, señaló Alpire, conocido también como el ‘Señor del Clima’.

Según el reporte, las mañanas serán frescas, mientras que durante las tardes el ambiente se tornará templado a cálido, favorecido por la presencia del sol.

En los Valles cruceños, las temperaturas mínimas descenderán hasta los 8°C en los municipios de mayor altitud, como Mairana y Moro Moro, ubicados a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. En esta región, las máximas alcanzarán los 25°C en localidades más cálidas como Saipina y Pampa Grande.

Además, Alpire anticipó lluvias débiles y sectorizadas en los Valles hasta el domingo, aunque sin mayores afectaciones.

En la provincia Cordillera, el pronóstico indica una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 29°C. El municipio de Cuevo registrará los valores más frescos de esta región.

Por su parte, la Chiquitania tendrá condiciones más cálidas, con mínimas de 16°C y máximas que llegarán hasta los 32°C durante el fin de semana.

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