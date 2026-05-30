Así se cotiza el dólar en Bolivia este sábado: conozca los precios de compra y venta

El dólar en el mercado paralelo boliviano presentó ligeras variaciones este sábado 30 de mayo, según los reportes publicados por plataformas digitales que realizan seguimiento permanente a la cotización de la divisa estadounidense fuera del sistema financiero oficial.

De acuerdo con los datos difundidos por el portal dolarboliviahoy.com, el dólar se cotiza en Bs 9,97 para la compra y Bs 9,94 para la venta. En comparación con el cierre de la jornada anterior, se observa un ajuste moderado en la referencia de la moneda extranjera.

La noche del viernes, la misma plataforma reportaba una cotización de Bs 9,97 tanto para la compra como para la venta, por lo que el comportamiento de este sábado refleja una variación mínima en el mercado paralelo.

Por otro lado, el sitio bolivianblue.net, que actualiza sus datos aproximadamente cada 15 minutos, informó que la divisa estadounidense se ubica en Bs 10,01 para la compra y Bs 9,99 para la venta.

En el reporte correspondiente al viernes, esa plataforma registraba una cotización de Bs 10,01 para la compra y Bs 9,99 para la venta, manteniendo una tendencia de relativa estabilidad alrededor de los Bs 10 por dólar.

Cotización BCB

En cuanto al tipo de cambio referencial establecido por el Banco Central de Bolivia (BCB), la entidad mantiene la cotización oficial del dólar en Bs 9,92 para la compra y Bs 10,13 para la venta.

Los valores oficiales no presentan cambios respecto a la jornada anterior, reflejando estabilidad en los indicadores publicados por el ente emisor.

Aunque el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero regulado, sus cotizaciones son seguidas por ciudadanos, comerciantes y diversos sectores económicos que realizan operaciones en dólares o requieren referencias sobre el comportamiento de la moneda estadounidense en el país.

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