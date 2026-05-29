Fedeple renueva directiva en el marco de su XVIII Congreso Ordinario

La Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple) consolidó la renovación de su directiva tras la celebración de su XVIII Congreso Ordinario, un evento que marcó el inicio de una nueva etapa institucional para el sector agropecuario. El encuentro ratificó la unidad del sector lechero al congregar a delegados de las nueve asociaciones territoriales y una afín que componen la organización regional.

La interna dirigencial coincide con un esperado punto de inflexión económica, que quiebra una tendencia negativa de casi cinco años de contracción en los volúmenes de producción. "Después de más de 4 años que el sector venía decreciendo, primera quincena que el sector crece, eso es gracias a las medidas acertadas del gobierno nacional", afirmó Juan Manuel Rojas, presidente de Fedeple.

Cohesión territorial para el abastecimiento nacional

Rojas destacó el optimismo y la amplia base representativa que respalda su gestión para enfrentar los desafíos de la soberanía alimentaria del país. Al respecto enfatizó: “Tener más de 90 productores desde diferentes sitiales del departamento es bastante alentador. Contribuimos con nuestro granito de arena para el departamento y para Bolivia, el sector se vuelve a levantar. Son 9 asociaciones territoriales y una afín: Yapacaní, Portachuelo, Santa Rosa del Sara, Warnes, Andrés Ibáñez, Okinawa, San Javier, en todos lados tenemos directores y productores”.

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