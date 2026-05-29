Así cierra el dólar paralelo y el referencial este viernes 29 de mayo en Bolivia

Al cierre de la jornada de este viernes 29 de mayo, el mercado cambiario en Bolivia reflejó el comportamiento y las fluctuaciones tanto en el sector informal como en los indicadores oficiales que emite el Estado.

El comportamiento del dólar paralelo

De acuerdo con los datos provistos por la plataforma especializada Dolarboliviahoy.com, el dólar en el mercado paralelo cerró la tarde de este viernes en Bs 9,97 para la compra y Bs 9,97 para la venta. A lo largo del día, la divisa estadounidense mostró un comportamiento con leves variaciones en la plaza informal:

06:00 de la mañana: Inició la jornada cotizándose en Bs 9,97 para la compra y Bs 9,94 para la venta.

12:00 del mediodía: Registró un leve descenso, situándose en Bs 9,96 tanto para la compra como para la venta.

Cierre de la tarde: Retornó a su punto inicial, estabilizándose en Bs 9,97 para ambas operaciones.

Dolarboliviahoy.com

Cotización oficial del BCB muestra leve descenso

Por otro lado, el ente emisor estatal actualizó el valor referencial del dólar estadounidense para la economía nacional. Para este viernes, el Banco Central de Bolivia (BCB) estableció la cotización oficial en Bs 9,92 para la compra y Bs 10,13 para la venta.

Esta cifra oficial muestra una mínima reducción en comparación con la jornada de ayer jueves, cuando el tipo de cambio del BCB se ubicaba en Bs 9,93 para la compra y Bs 10,14 para la venta.

BCB

Mira la programación en Red Uno Play