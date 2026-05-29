Alcaldía insiste en corredor humanitario ante alza de precios en mercados paceños

En medio de los 29 días de conflicto y bloqueo que afectan el abastecimiento en La Paz, el alcalde César Dockweiler recorrió el mercado Rodríguez, donde constató el incremento de precios en productos básicos y recogió el reclamo de comerciantes y consumidores afectados por la crisis.

“He escuchado con lágrimas en los ojos, no una vez, 10, 20, 30 veces, el dolor de las caseritas y de la gente que se asusta cuando ve los precios”, expresó la autoridad edil al describir la situación que atraviesan las familias paceñas.

Dockweiler explicó que, si bien se logró habilitar parcialmente un corredor terrestre para el ingreso de verduras, los costos continúan elevados debido a las dificultades logísticas derivadas del conflicto.

Asamblea de la Paceñidad

El alcalde informó que la Asamblea de la Paceñidad definió insistir en la instalación de un corredor humanitario para garantizar el abastecimiento de alimentos y anunció que solicitó una reunión con el presidente Rodrigo Paz para exponer las conclusiones del encuentro y plantear soluciones urgentes.

“Le hemos hecho llegar todo lo que ha sido el resultado de la Asamblea de la Paceñidad y he solicitado una reunión personal para exponerle cuáles son los requerimientos”, sostuvo Dockweiler, quien además señaló que también se realizaron contactos con sectores movilizados para buscar consensos que permitan reducir el impacto del cerco sobre la ciudad.

La autoridad aseguró que el gobierno municipal mantiene operativos permanentes en distintos mercados y continuará gestionando alternativas para mitigar el alza de precios, mientras la población expresa creciente preocupación por el encarecimiento de alimentos esenciales.

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