Terminal Minasa habilita salidas a Nor y Sud Yungas, pero con oferta limitada

La Dirección de la Terminal Minasa informó este 29 de mayo que las vías hacia las regiones de Nor y Sud Yungas se encuentran plenamente habilitadas y las salidas operan sin restricciones. Sin embargo, debido a la escasez de combustible, la cantidad de vehículos disponibles para prestar el servicio de transporte es reducida.

Foto: Comunicado oficial. Terminal Minasa.

Salidas parciales

La administración de la terminal explicó que se estableció un cuarto intermedio que permitió restablecer el paso de los transportistas hacia estas rutas. No obstante, advirtió que la falta de carburantes continúa afectando la frecuencia de salidas, por lo que recomendó a los usuarios tomar previsiones antes de dirigirse al lugar.

El comunicado señala que se trabaja para garantizar un servicio continuo y confiable para los pasajeros, mientras persisten las dificultades vinculadas al abastecimiento de combustible.

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