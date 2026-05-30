¡Atención padres! Así funcionará el horario de invierno en las escuelas de Santa Cruz

La Dirección Departamental de Educación (DDE) de Santa Cruz confirmó que desde este lunes se aplicará el horario de invierno en las unidades educativas del departamento, una medida asumida ante el descenso de temperaturas registrado en distintas regiones y los pronósticos climáticos para las próximas semanas.

El director departamental de Educación, Nelson Alcócer, explicó que la determinación se sustenta en los informes emitidos por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que prevén una disminución de las temperaturas durante junio.

“Tenemos información del Senamhi. Estamos previendo con anticipación que en las primeras semanas del mes de junio vamos a ingresar con un horario de invierno acá en la ciudad capital”, señaló la autoridad.

Alcócer indicó que la aplicación de la medida será evaluada por cada dirección distrital, tomando en cuenta las condiciones climáticas específicas de cada región. Las zonas de Cordillera y los Valles cruceños serán objeto de especial seguimiento debido a que suelen registrar temperaturas más bajas durante esta época del año.

Así funcionará el horario de invierno en las escuelas de Santa Cruz

INICIO: Este lunes 1 de junio comienza a regir el horario de invierno en todas las unidades educativas de Santa Cruz.

HORARIOS: El ingreso en el turno de la mañana será media hora más tarde y la salida en el turno de la tarde se adelantará 30 minutos.

FLEXIBILIDAD EN EL UNIFORME: Las unidades educativas tienen la instrucción de permitir el uso de ropa abrigada y no exigir el uniforme escolar tradicional para proteger la salud de los alumnos.

En una primera instancia y como parte de las medidas preventivas, la DDE estableció una tolerancia de entre 10 y 15 minutos para el ingreso de los estudiantes, dependiendo de los factores climatológicos y la realidad de cada unidad educativa.

“Hemos instituido una tolerancia de 10 a 15 minutos, de acuerdo con el comportamiento de los factores climatológicos”, explicó Alcócer.

En relación con las vacaciones invernales, la autoridad informó que continúan las evaluaciones técnicas para definir la fecha exacta del descanso pedagógico. No obstante, adelantó que el receso podría programarse para finales de junio o inicios de julio, periodo en el que se prevé el registro de las temperaturas más bajas del año.

La Dirección Departamental de Educación reiteró que las decisiones serán asumidas de manera diferenciada en cada distrito educativo, en función del comportamiento climático de cada región del departamento.

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