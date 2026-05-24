¿Cómo funcionará el horario de invierno en La Paz y qué pasará con el uniforme escolar? Esto dice el instructivo

La Dirección Departamental de Educación (DDE) de La Paz confirmó que, con la entrada en vigencia del horario de invierno desde este lunes 25 de mayo, el uso del uniforme escolar dejará de ser obligatorio en unidades educativas y centros de educación especial del departamento, como parte de las medidas destinadas a proteger la salud de los estudiantes frente a las bajas temperaturas.

La disposición está contemplada en el instructivo IT/DDELPZ/SDER Nro. 066/2026, emitido en coordinación con recomendaciones del Servicio Departamental de Salud (SEDES), que alertó sobre un riesgo epidemiológico asociado a las condiciones climáticas actuales.

La medida alcanzará a establecimientos fiscales, privados y de convenio, y permitirá que niños y adolescentes asistan a clases utilizando ropa más abrigada y adecuada para enfrentar el intenso frío.

El instructivo es claro al señalar que “queda estrictamente prohibida la exigencia del uso obligatorio del uniforme escolar reglamentario”, instruyendo a las unidades educativas permitir y promover prendas que brinden mayor protección térmica.

Foto: Instuctivo oficial. DDE.

Entre las prendas sugeridas se encuentran chamarras gruesas, chompas, chalinas, gorros, guantes y otras vestimentas destinadas a resguardar a los estudiantes de las bajas temperaturas.

La decisión busca reducir la exposición al frío y prevenir el incremento de enfermedades respiratorias, principalmente resfríos y otras afecciones estacionales que suelen aumentar durante esta época del año.

Además de flexibilizar la vestimenta, la DDE dispuso la aplicación del horario de invierno desde el 25 de mayo. La nueva modalidad establece que el ingreso en el turno de la mañana será 30 minutos después de la hora habitual, mientras que en los turnos de la tarde y noche la salida se adelantará 30 minutos.

Cuidado con la salud

Las autoridades educativas también ordenaron activar filtros sanitarios en las aulas para identificar síntomas respiratorios en estudiantes y suspender actividades al aire libre antes de las 10:00 y después de las 16:30.

La Dirección Departamental recordó que estas medidas priorizan el bienestar y la salud de la población estudiantil frente al descenso de temperaturas que afecta al departamento paceño.