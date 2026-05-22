Se aplicará horario de invierno en Santa Cruz y reforzarán la vacunación escolar, confirmó Educación

La Dirección Departamental de Educación (DDE) de Santa Cruz confirmó que el horario de invierno comenzará a aplicarse desde la primera semana de junio en las unidades educativas del departamento. Sin embargo, algunos municipios podrán adelantar la medida dependiendo del comportamiento de las temperaturas, especialmente en regiones como los Valles cruceños.

El director departamental de Educación, Nelson Nery Alcócer, informó que se prevé el ingreso de un frente frío de gran intensidad durante las próximas semanas, por lo que ya se coordinan acciones preventivas con instituciones de salud y meteorología.

“Con seguridad vamos a iniciar las primeras semanas del mes de junio, ya que tenemos información de que ingresará un frente frío muy fuerte”, señaló la autoridad.

La decisión fue asumida tras reuniones entre la DDE, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), con el objetivo de proteger la salud de los estudiantes ante las bajas temperaturas registradas en los últimos días.

Alcócer indicó además que, junto al Sedes, se pondrán en marcha campañas de vacunación contra la influenza en las unidades educativas del departamento. Según explicó, actualmente se cuenta con más de 500.000 dosis disponibles para la población.

“Vamos a arrancar campañas de vacunación en las unidades educativas. Hemos tomado acciones directas con reuniones junto al Sedes y Senamhi para evaluar el factor climatológico”, afirmó.

La autoridad educativa recordó que en semanas recientes ya se aplicó tolerancia en los horarios de ingreso en algunas unidades educativas debido al descenso de temperaturas durante las mañanas.

Respecto a otros municipios del departamento, explicó que las direcciones distritales podrán solicitar la aplicación anticipada del horario de invierno mediante informes coordinados con autoridades municipales y el sector salud.

“Las regiones pueden aplicar horario de invierno de acuerdo a informes y coordinación con sus autoridades locales. Los Valles cruceños, por ejemplo, registran temperaturas más bajas que otras regiones del departamento”, concluyó Alcócer.

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