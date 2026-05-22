La Embajada de Estados Unidos en La Paz emitió una alerta de seguridad debido a los bloqueos de carreteras y manifestaciones registrados en diferentes puntos de Bolivia, los cuales afectan el tránsito, el transporte interdepartamental y otros servicios esenciales.

De acuerdo con la alerta, la situación se mantiene en carreteras de todo el país, por lo que se recomienda a los ciudadanos estadounidenses y viajeros evitar desplazamientos por vía terrestre entre ciudades.

La Embajada advirtió que el Gobierno de Estados Unidos tiene capacidad limitada para brindar asistencia de emergencia a sus ciudadanos en zonas de bloqueo, debido a los riesgos de seguridad existentes.

Según el comunicado, los bloqueos pueden ocurrir con poca anticipación y algunos conductores que intentaron atravesarlos reportaron hechos de violencia, agresiones físicas y daños a vehículos.

Ante este escenario, la legación diplomática recomendó evitar áreas donde se realicen manifestaciones, mantenerse alejado de multitudes y actuar con precaución si una persona se encuentra inesperadamente cerca de una protesta.

También pidió monitorear medios locales para conocer el estado de las vías antes de realizar cualquier viaje, además de consultar con operadores turísticos o transportistas sobre las condiciones de tránsito.

Entre las principales recomendaciones, la Embajada pidió no viajar por carretera entre ciudades en Bolivia, mantenerse atento al entorno, conservar un perfil bajo y planificar tiempo adicional para llegar a cualquier destino.

Asimismo, recomendó mantener los documentos de viaje actualizados y fácilmente accesibles, además de contar con provisiones suficientes de alimentos, agua y combustible para varios días.

La alerta señala que los vuelos nacionales e internacionales continúan operando con normalidad.

La Embajada también informó que permanecerá cerrada el lunes 25 de mayo de 2026 debido a un feriado federal de Estados Unidos, por lo que los servicios rutinarios no estarán disponibles. En caso de emergencia, los ciudadanos estadounidenses deberán comunicarse al +591-2-216-8500.

La advertencia se da en medio de la crisis social que atraviesa el país, marcada por bloqueos, movilizaciones y dificultades en el transporte y abastecimiento en distintas regiones.

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